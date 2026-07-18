НБУ дозволив підтверджувати особу в банках через іншу людину: що це означає

Черга біля банківського відділення, банківська картка. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Банки в Україні притримуватимуться нових правил щодо надання послуг населенню. Так, звична процедура перевірки стане простішою для клієнтів, які через стан здоров'я не можуть фізично відвідати установу й надати документи.

Тож Національний банк України (НБУ) вніс корективи до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, розширивши перелік інструментів для верифікації клієнтів-фізичних осіб, передає Новини.LIVE.

Як зміни запроваджують для клієнтів банків

У постанові НБУ, яка набула чииності 17 липня 2026 року, вказано, що процедура перевірки документів та підтвердження особи клієнта в банках відбуватиметься за новими правилами. Наприклад:

якщо клієнт не може самостійно надати оригінал паспорта працівникові фінустанови для верифікації— це може зробити його довірена особа чи той, хто його супроводжує;

погоджуватися на фотофіксацію без підпису — якщо клієнт сам цього зробити не може, тоді його згоду засвідчать за допомогою аудіо- або відеозапису.

"Відповідні зміни враховують потреби клієнтів та сприятимуть поглибленню фінансової інклюзії", — підкреслюють у Національному банку України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть посилити контроль за операціями через платіжні термінали. На всіх точках мають з'явитися камери відеонагляду, а всі оператори дотримуватимуться єдиних лімітів. До того ж клієнтів хочуть зобов'язати підтверджувати особу.

Як повідомляли Новини.LIVE, ПриватБанк та Ощадбанк можуть бути приватизованими. Як сказав голова НБУ Андрій Пишний, банки цікаві міжнародним інвесторам. Угоди відбудуться лише після затвердження нової стратегії розвитку державного банківського сектору.

Ще Новини.LIVE писали про купюри, які підроблюють найчастіше. У НБУ зазначають, що серед фальшивих гривень найбільше вилучають банкноти номіналом 500 і 200 гривень. Як правило йдеться про гроші старого зразка.