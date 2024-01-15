Ціни на пальне в Україні станом на 15 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновии вартість пального. У понеділок, 15 січня, ціни на українських АЗС за вихідні не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишається на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 15 січня вас цікавить найбільше:

Працівник АЗС. Фото: trans.info

Ціни на пальне на АЗС 15 січня

За даними моніторингового сайту, 15 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 51,10 грн/л;

А-92 — 47,93 грн/л;

дизельне пальне — 51,07 грн/л;

скраплений газ — 28,50 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,44 грн/л,

А-95 — за 51,28 грн/л,

бензин А-92 — за 48,29 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,25 грн/л,

скраплений газ — 29,40 грн/л.

Автозаправна станція. Фото: pixabay.com

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 15 січня

15 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.

ЗС RLS — 46,40 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали що Китай збільшив продаж авто в Україну на 80%. В Україні стрімко збільшується кількість автомобілів, вироблених в КНР. За останні 20 років китайський автопром зробив величезний крок вперед, що зрештою переконало навіть більшість українських водіїв, які були упереджено налаштованих щодо авто з Піднебесної.

Раніше ми розповіли, що деякі штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні можна сплатити зі знижкою 50%. За українським законодавством, знижки на штрафи за порушення ПДВ діють на два види порушень.