Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow На українських АЗС оновили ціни на пальне — скільки воно коштує сьогодні arrow

На українських АЗС оновили ціни на пальне — скільки воно коштує сьогодні

15 січня 2024 06:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на пальне в Україні станом на 15 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На українських автозаправних станціях оновии вартість пального. У понеділок, 15 січня, ціни на українських АЗС за вихідні не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишається на рівні попереднього дня. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 15 січня вас цікавить найбільше:

бензин на АЗС
Працівник АЗС. Фото: trans.info

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 15 січня

За даними моніторингового сайту, 15 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 51,10 грн/л;
  • А-92 — 47,93 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,07 грн/л;
  • скраплений газ — 28,50 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,44 грн/л,
  • А-95 — за 51,28 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,29 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,25 грн/л,
  • скраплений газ — 29,40 грн/л.
null
Автозаправна станція. Фото: pixabay.com

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 15 січня

15 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали що Китай збільшив продаж авто в Україну на 80%. В Україні стрімко збільшується кількість автомобілів, вироблених в КНР. За останні 20 років китайський автопром зробив величезний крок вперед, що зрештою переконало навіть більшість українських водіїв, які були упереджено налаштованих щодо авто з Піднебесної.

Раніше ми розповіли, що деякі штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні можна сплатити зі знижкою 50%. За українським законодавством, знижки на штрафи за порушення ПДВ діють на два види порушень.   

бензин
авто
гроші
АЗС
ціни в Україні
ціни
пальне
дизпаливо
ринок пального
автогаз
Ціни на пальне

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі