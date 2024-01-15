Ціни на пальне в Україні станом на 15 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

На українських АЗС оновили ціни на пальне — скільки воно коштує сьогодні
На українських автозаправних станціях оновии вартість пального. У понеділок, 15 січня, ціни на українських АЗС за вихідні не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишається на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 15 січня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 15 січня
За даними моніторингового сайту, 15 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 54,32 грн/л;
- А-95 — 51,10 грн/л;
- А-92 — 47,93 грн/л;
- дизельне пальне — 51,07 грн/л;
- скраплений газ — 28,50 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,44 грн/л,
- А-95 — за 51,28 грн/л,
- бензин А-92 — за 48,29 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 51,25 грн/л,
- скраплений газ — 29,40 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 15 січня
15 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.
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