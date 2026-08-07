На понад 50% вище: як пенсіонерам отримати більші виплати

Чоловік та жінка, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, за яких умов розмір пенсії кожного громадянина може зрости на понад 50%. Для цього варто скористатися дієвим механізмом підвищення виплат за рахунок більш пізнього виходу на "заслужений відпочинок".

Про те, як самостійно вплинути на розмір виплати, розповідають Новини.LIVE.

Що необхідно для підвищення пенсії на понад 50%

Як зауважили у Пенсійному фонді, громадяни можуть розраховувати на підвищений розмір майбутньої виплати у разі відкладення виходу на пенсію за віком на більш пізній термін.

Якщо людина похилого віку продовжить офіційно працювати, то спрацює відповідний законодавчий механізм, покликаний заохотити громадян залишатися у трудовому стані та отримати більші виплати. Така можливість регулюється статтею 29 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Скористатися правом на підвищений розмір пенсії можуть громадяни за таких умов:

Досягнули 60-річного віку; Мають необхідну кількість страхового стажу; Не звернулися за оформленням пенсії.

Згідно з нормами закону, розмір підвищення прив'язаний до тривалості відтермінування можливого оформлення пенсії:

якщо термін не перевищує п'ять років, то пенсія зростатиме на 0,5% щомісяця;

якщо оформлення пенсії відкладуть на понад п'ять років, то доплата становитиме 0,75% щомісяця.

За підрахунками ПФУ, один рік відтермінування зможе гарантувати громадянину підвищення пенсійної виплати на 6%, два роки — 12%. Якщо ж відкласти можливість виходу на пенсію на шість років (72 місяці), то базовий рівень пенсії зросте на 54%.

Особливості механізму відтермінування пенсії

Варіант відтермінування виходу на пенсію може бути фінансово вигідним, якщо провести аналіз щодо переваг та втрат від такого механізму.

Якщо дивитися на те, яку загальну суму пенсії громадянин може не отримати за період відтермінування, та на яку суму зросте пенсія, то можна зробити висновки щодо доцільності відповідного варіанту.

Зокрема, якщо оформлення виходу на пенсію відкласти на два роки, то якщо людина має право на суму у розмірі середньої пенсії у 7 272 грн, то за цей час можна недоотримати 174 528 грн, тоді як щомісячна надбавка до пенсії після оформлення не перевищуватиме 1 000 грн за місяць. Для того, щоб компенсувати втрачену суму коштів знадобиться багато років.

Водночас, ситуація залежить від індивідуальих показників, а тому варто прорахувати всі "за" і "проти" перед ухваленням відповідного рішення.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що ПФУ почне звіряти дані пенсіонерів з держреєстрами. Це необхідно для перевірки законності призначення та нарахування виплат, що передбачено оновленою Методикою верифікації пенсійних виплат. Зокрема, очікується, що фонд отримуватиме інформацію через систему "Трембіта".

Ще Новини.LIVE писали, яка може бути сума пенсії в Україні із заробітною платою 30 000 грн. За нормами пенсійного законодавства, розмір пенсійного забезпечення залежить від страхового стажу та офіційного доходу за час трудової діяльності. Кінцевий розмір виплат буде індивідуальним, оскільки Пенсійний фонд використовує для розрахунку спеціальну формулу.