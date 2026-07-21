На яких посадах не хочуть працювати українці: список професій

Машиністи, людина за комп'ютером. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році на українському ринку праці під час загальної мобілізації та воєнного стану роботодавці не можуть знайти жодного працівника за деякими професіями. Водночас, на окремі вакансії спостерігається масовий попит.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Державної служби зайнятості.

На які посади і чому найважче знайти працівників у 2026 році

За статистичною інформацією відомства, у першому півріччі поточного року роботодавці офіційно зареєстрували 240 тис. вакансій. Водночас заповнити їх на порталі Державної служби зайнятості вдалося лише частково — знайшли фахівців на 131,5 тис. робочих місць.

Водночас, у цей період до служби звернулися близько 230 тис. громадян для отримання статусу безробітного. Проте, попри велику кількість вакансій і претендентів, далеко не всім вдалося працевлаштуватися та знайти кваліфікованих фахівців.

За даними Держзайнятості, частина вакансій упродовж року не отримала жодного відгуку. У списку професій, на які найважче знайти працівників:

машиніст автомотриси (фахівець, який керує самохідним залізничним вагоном);

помічник машиніста електропоїзда;

поїзний електромеханік;

моторист;

машиніст установок збагачення та брикетування;

мийник літальних апаратів;

технік-метеоролог;

завідувач ветеринарної клініки.

У відомстві пояснюють, чому роботодавцям бракує працівників. Ключовими причинами є невідповідність вимогам компаній щодо підготовки та кар'єрним очікуванням претендентів. В основному у кандидатів немає потрібного рівня кваліфікації, а умови не відповідають професійним планам.

Через це пріоритетом для служби є збезпечення професійного навчання та перекваліфікації. Лише за останні пів року додаткове навчання за підтримки Держзайнятості пройшли 37 тис. громадян. Близько 30 тис. осіб із них отримали нові професійні знання та навички, а понад 20 тис. осіб навчалися у центрах професійно-технічної освіти служби.

Окрім того, 4,1 тис. громадян стали власниками грошових ваучерів, які дадуть змогу опанувати нову професію та підвищити кваліфікацію.

На які посади найшвищий попит серед українців

За даними Держслужби, найкращий рівень укомплектування вакансій за підсумком першого півріччя зафіксували за професіями масового попиту. Найбільше відгуків отримали такі вакансії:

продавець продовольчих товарів — 6,7 тис.;

водій автотранспортного засобу — 6,2 тис.;

кухар — 3,3 тис.;

бухгалтер — 2,7 тис.;

охоронець — 2,4 тис.;

адміністратор — 2,2 тис.

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