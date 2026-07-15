Міфи про техобслуговування: у Газмережі зробили важливу заяву

Працівники газової сфери, газова плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до складу "Групи Нафтогаз", розвінчали два поширені міфи щодо технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Відповідний сервіс вже третій рік для клієнтів є обов'язковим.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали Дніпропетровської філії "Газмережі".

Міф №1: технічне обслуговування є формальністю

Як зазначили у Газмережі, з кінця 2023 року в Україні діє законодавча вимога щодо техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, яке проводиться раз на 5 років або раз на 3 роки. Послуга є платною і залежить від низки факторів, зокрема кількості квартир.

За цей час у суспільстві виник міф про те, що нібито технічне обслуговування є формальністю і нічого не дає, тоді як це твердження — хибне.

"Насправді дає. І дуже багато. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж — це перевірка системи, від якої напряму залежить безпека мешканців", — пояснюють у компанії.

Під час відповіних робіт фахівці виконують важливі завдання. Йдеться про:

Перевірку герметичності газових мереж; Виявлення та усунення витоків газу; Оцінку стану труб, з’єднань та запірної арматури; Допомогу у попередженні аварійних ситуацій.

У Газмережі зауважують, що без регулярного обслуговування дрібні несправності можуть роками залишатися непомітними, а з часом — перетворитися на серйозну загрозу для мешканців усього будинку.

З огляду на це, виконання техобслуговування гарантуватиме безпеку, стабільну роботу газових мереж та спокій у власних оселях.

Міф №2: газ відключають без попередження, а ТО — необов’язкове

За інформацією компанії, фахівці газової сфери часто чують від мешканців про те, що "газ для робіт можуть перекривати без попередження, а без техобслуговування можна обійтися, адже й так усе працює, а якщо нічого не виявили, то нібито послуга є марною".

У Газмережі наголошують, що, згідно з правилами, відповідні планові роботи ніколи не проводяться без попередження.

За необхідності проведення техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж мешканців будинку ставлять до відома завчасно. Про роботи інформують за 10 днів до початку. Такий підхід дозволяє спланувати свій день та бути готовими до можливих відключень.

Також там наголосили, що техобслуговування є обов’язковою перевіркою безпеки. Такі роботи з моніторингу стану газових мереж у будинку проводять регулярно, залежно від терміну експлуатації:

раз на 5 років (якщо мережі експлуатуються до 25 років);

раз на 3 роки (понад 25 років).

Якщо порушень не виявили — це хороший результат, адже означає, що система працює справно, витоків чи несправностей немає. Техобслуговування проводиться для того, щоб переконатися, що все безпечно зараз, а не реагувати вже після аварії, резюмували у компанії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Нафтогазі попередили про те, що у разі відмови клієнта від встановлення лічильника, то платитиме за газ значно більше. За таких обставин споживачі сплачують за газ за граничними нормами, що може обходитися утричі дорожче. Оператор ГРМ здійснює встановлення приладу за власний рахунок.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що в Нафтогазі рекомендували клієнтам встановити важливі прилади у квартирах та будинках, де є газові плити. Йдеться про сигналізатори з виявлення витоків газу (природного, побутового, чадного). Їх наявність є обов'язковою, адже проводять аналіз повітря. Вартість приладів стартує з 1 335 грн.