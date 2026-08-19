Люди з інвалідністю отримають 900 грн від WFP: умови

Людина тримає гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року в одному з прифронтових міст під час видачі продуктових наборів для окремих категорій вразливих домогосподарств Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme/WFP) проведе збір для можливого нарахування грошової допомоги. Зокрема, виплати зможуть отримати громадяни з інвалідністю.

Про те, де можна скористатися такою можливістю, розповідають Новини.LIVE.

Хто може отримати грошову допомогу від WFP

За інформацією організаторів, проведуть збір та оновлять дані для можливої виплати грошової допомоги фахівці благодійного фонду "Мирне Nebo Харкова" в партнерстві з ВПП ООН.

У рамках відповідної програми передбачене надання одноразової виплати в розмірі 900 грн на одну особу. Скористатися такою можливістю зможуть громадяни за таких умов:

проживають у Херсоні;

отримали від WFP продуктовий набір у серпні;

під час видачі набору надали/оновили свої банківські реквізити для виплати коштів;

належать до однієї/кількох категорій вразливості;

не отримували аналогічну допомогу від WFP чи інших організацій.

Йдеться про такі категорії вразливості домогосподарств:

Люди з інвалідністю, дитина з інвалідністю (потрібна довідка про інвалідність (І-ІІІ групи); Самотні батьки чи матері (документ, що підтвердить такий статус); Малозабезпечені родини (документ про призначення соцдопомоги); Безробітні громадяни (довідка про статус безробітного/інший документ, що засвідчить відсутність працевлаштування); Домогосподарства на обліку в терцентрі (документ про реєстрацію в терцентрі соцдопомоги); Родини, що складаються тільки з осіб віком від 60 років (документи, що підтвердять вік та спільне проживання); Багатодітні сім’ї, де є більш ніж троє дітей до 18 років, або до 23 років за умови очної форми навчання (свідоцтва про народження дітей/ студентський квиток).

Коли будуть надавати виплати та інші деталі

Як зазначається, виплати будуть здійснюватися у вересні 2026 року після обробки наданої інформації. На актуальний номер телефону надійде SMS-повідомлення від WFP про нарахування грошової допомоги.

Для кожної особи у домогосподарстві потрібно буде надати:

ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

паспорт громадянина;

контактні дані очільника домогосподарства (його номер телефону);

банківські реквізити (IBAN), якщо виплати надійдуть не через Укрпошту.

"Грошова допомога є одноразовою. Отримання продовольчих наборів та оновлення/подання банківських реквізитів не гарантують надання одноразової грошової допомоги. Виплата передбачається наступного місяця після отримання продуктового набору (обов’язкова умова), обробки та перевірки наданої інформації", — пояснюють в організації.

Громадяни можуть уточнити деталі щодо надання допомоги за такими контактами:

Гаряча лінія ВПП (щодня з 08:00 до 18:00): 0 800 600 122;

Гаряча лінія БО "БФ Мирне Nebo Харкова" (Пн–Пт з 10:00 до 17:00): 0 800 33 22 99.

Раніше Новини.LIVE розповідали про програму підтримки від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Виплати на зимовий період будуть доступні у Чернігівській області. Передбачається надання грошової допомоги у розмірі 19 400 грн на домогосподарство. Гроші можна буде використати на купівлю дров, вугілля та брикетів.

Ще Новини.LIVE писали, що БФ "Карітас України" у Полтавській області надає фіндопомогу громадянам, які переїхали в інші громади через війну. Виплати призначені найбільш вразливим категоріям населення. На грошову допомогу можна буде придбати тверде паливо на зиму. Зокрема, гроші будуть доступні для людей похилого віку.