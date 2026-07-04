Купівля страхового стажу для пенсії: кому вигідно та які є ризики

Чоловік та жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українцям, яким не вистачає страхового стажу для вчасного виходу на пенсію у 60 років, доступна можливість купити додаткові роки. Попри таку вигоду, яку надає Пенсійний фонд України (ПФУ), у деяких випадках сума може бути значною, тоді як вплив на пенсію — мінімальний.

Про те, коли вигідно купувати стаж та які є ризики, розповідають Новини.LIVE.

Скільки необхідно мати стажу для пенсії

Згідно з даними ПФУ, у 2026 році для оформлення пенсії у 60 років необхідно мати в наявності щонайменше 33 роки страхового стажу (відповідна вимога щороку зростає у рамках пенсійної реформи).

У разі, якщо страхового стажу менше, то оформлення можливе пізніше:

вихід у 63 роки — від 23 років;

вихід у 65 років — від 15 років.

Якщо людина не дотягує до такої планки, то призначають не пенсію, а соцдопомогу, яка може бути значно меншою за повноцінну пенсію. На цьому етапі варто подумати про необхідність докупівлі стажу.

Йдеться про чітко визначений механізм, який доступний для громадян:

якщо людина працювала, однак внески не платила;

роботодавець не сплачував ЄСВ;

не вистачає лише кілька років стажу для оформлення пенсії.

Процедура купівлі страхового стажу відбувається через укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з ПФУ.

Які ризики під час докупівлі стажу для пенсії

Сам процес простий, проте є певні ризики під час докупівлі стажу. Є нюанси, які можуть негативно вплинути на результат: людина отримає право на вихід на пенсію раніше, однак може втратити у коштах. Йдеться про такі особливості:

Суттєві витрати для купівлі стажу без пропорційного підвищення пенсії — докупівля кількох років стажу обійдеться у значну суму, а розмір пенсії при цьому зросте незначно. Окрім стажу, на пенсію, впливають інші фактори, зокрема зарплата — якщо вона була невисокою, додатковий стаж не дасть значного приросту. Є ризики переплати у зв'язку з неточними даними — якщо люина не перевірить стаж перед здійсненням оплати, то може оплатити періоди, які вже були враховані в держреєстрі. Неможливість повернення сплачених коштів — після укладення договору та оплати внесків ПФУ не поверне гроші, якщо результат не буде відповідати очікуванням. Нешвидка "окупність" — людина може розраховувати, що витрати компенсуються за рахунок отримання пенсії, проте різниця у витратах та реальних виплатах може суттєво відрізнятися.

З огляду на це, перед зверненням до ПФУ необхідно здійснити попередні розрахунки, адже результат може не відповідати вкладеним коштам.

Розмір плати за стаж щороку збільшується, оскільки його вартість прив’язана до мінімальної заробітної плати, а вона зросла з 8 000 грн до 8 647 грн у 2026 році. Зараз дорівнює 1 902 грн (8 647 грн х 22%).

Ще Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ розповіли про те, як зараховується страховий стаж для пенсії у різних випадках. Зокрема, там уточнили, як рахують безробітним, студентам та військовим. Окрім того, фонд надав вичерпний список документів, що дасть змогу для його підтвердження.

Раніше Новини.LIVE писали, хто з українців має право на десятикратну пенсію. За даними ПФУ, розраховувати на таку виплату можуть працівники деяких сфер. Зокрема, громадяни, які продовжують працювати у державних чи комунальних закладах на посадах, що передбачають призначення пенсії за вислугу років. Також необхідна певна кількість страхового стажу.