Кредитні канікули — як це працює під час великої війни

Чоловік біля банкомату. Фото: Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Більшість громадян уявляє під "кредитними канікулами" звільнення від будь-яких платежів за певний період. На початку повномасштабного вторгнення українські банки використовували цю схему для вирішення затримок у платежах за кредитами. Багато банків внесли зміни в графік погашення та відтермінували платежі на кілька місяців, надаючи позичальникам час для відновлення платежів. Проте зараз ситуація дещо змінилася.

Про це розповіла директорка з управління ризиками, членкиня правління Глобус Банку Олена Єрмолова для Delo.ua.

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Що змінилося

Кредитні канікули з перенесенням платежів на майбутнє є доцільними лише на короткі строки та в умовах екстремальних обставин, таких як військова агресія. В інших випадках такий підхід може призвести до "хронічних недуг", коли борг лише зростає, а не вирішується.

Починаючи з другої половини 2022 року, коли загроза окупації країни відступила і життя поступово поверталося до звичайного ритму, банки відмовилися від практики кредитних канікул і повернулися до звичайної практики реструктуризації. Основне правило реструктуризації полягає в тому, що борг за кредитом не повинен зростати після реструктуризації, і банк повинен мати впевненість у перспективах погашення боргу.

Отже, зараз не варто очікувати повного перенесення всіх платежів на майбутнє, тобто повноцінних "кредитних канікул".

Реструктуризація кредиту

Наразі позичальнику можуть запропонувати реструктуризацію, якщо він хоча б частково погашає кредит та може сплачувати відсотки, що нараховуються після проведення реструктуризації.

У такому випадку основними інструментами реструктуризації можуть бути:

Продовження терміну кредиту зі зменшенням щомісячних платежів.

Збільшення кредиту на суму вже прострочених платежів.

Встановлення канікул на сплату платежів за основним боргом протягом кількох місяців, коли позичальник сплачуватиме лише відсотки за кредитом.

У окремих випадках може розглядатися зменшення відсоткової ставки за кредитом на певний період.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.

Ми також писали, що банки в Україні можуть анулювати заборгованість по кредиту на житло, якщо воно було зруйноване в ході бойових дій. Проте є певні умови.