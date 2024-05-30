Кредитні канікули — як це працює під час великої війни

Кредитні канікули в Україні — що змінилося під час повномасштабної війни
Більшість громадян уявляє під "кредитними канікулами" звільнення від будь-яких платежів за певний період. На початку повномасштабного вторгнення українські банки використовували цю схему для вирішення затримок у платежах за кредитами. Багато банків внесли зміни в графік погашення та відтермінували платежі на кілька місяців, надаючи позичальникам час для відновлення платежів. Проте зараз ситуація дещо змінилася.
Про це розповіла директорка з управління ризиками, членкиня правління Глобус Банку Олена Єрмолова для Delo.ua.
Що змінилося
Кредитні канікули з перенесенням платежів на майбутнє є доцільними лише на короткі строки та в умовах екстремальних обставин, таких як військова агресія. В інших випадках такий підхід може призвести до "хронічних недуг", коли борг лише зростає, а не вирішується.
Починаючи з другої половини 2022 року, коли загроза окупації країни відступила і життя поступово поверталося до звичайного ритму, банки відмовилися від практики кредитних канікул і повернулися до звичайної практики реструктуризації. Основне правило реструктуризації полягає в тому, що борг за кредитом не повинен зростати після реструктуризації, і банк повинен мати впевненість у перспективах погашення боргу.
Отже, зараз не варто очікувати повного перенесення всіх платежів на майбутнє, тобто повноцінних "кредитних канікул".
Реструктуризація кредиту
Наразі позичальнику можуть запропонувати реструктуризацію, якщо він хоча б частково погашає кредит та може сплачувати відсотки, що нараховуються після проведення реструктуризації.
У такому випадку основними інструментами реструктуризації можуть бути:
- Продовження терміну кредиту зі зменшенням щомісячних платежів.
- Збільшення кредиту на суму вже прострочених платежів.
- Встановлення канікул на сплату платежів за основним боргом протягом кількох місяців, коли позичальник сплачуватиме лише відсотки за кредитом.
- У окремих випадках може розглядатися зменшення відсоткової ставки за кредитом на певний період.
Що ще треба знати
Нагадаємо, у квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.
Ми також писали, що банки в Україні можуть анулювати заборгованість по кредиту на житло, якщо воно було зруйноване в ході бойових дій. Проте є певні умови.
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