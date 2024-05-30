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Кредитні канікули в Україні — що змінилося під час повномасштабної війни

30 травня 2024 13:20
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Кредитні канікули — як це працює під час великої війни
Чоловік біля банкомату. Фото: Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Більшість громадян уявляє під "кредитними канікулами" звільнення від будь-яких платежів за певний період. На початку повномасштабного вторгнення українські банки використовували цю схему для вирішення затримок у платежах за кредитами. Багато банків внесли зміни в графік погашення та відтермінували платежі на кілька місяців, надаючи позичальникам час для відновлення платежів. Проте зараз ситуація дещо змінилася.

Про це розповіла директорка з управління ризиками, членкиня правління Глобус Банку Олена Єрмолова для Delo.ua.

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Що змінилося

Кредитні канікули з перенесенням платежів на майбутнє є доцільними лише на короткі строки та в умовах екстремальних обставин, таких як військова агресія. В інших випадках такий підхід може призвести до "хронічних недуг", коли борг лише зростає, а не вирішується. 

Починаючи з другої половини 2022 року, коли загроза окупації країни відступила і життя поступово поверталося до звичайного ритму, банки відмовилися від практики кредитних канікул і повернулися до звичайної практики реструктуризації. Основне правило реструктуризації полягає в тому, що борг за кредитом не повинен зростати після реструктуризації, і банк повинен мати впевненість у перспективах погашення боргу.

Отже, зараз не варто очікувати повного перенесення всіх платежів на майбутнє, тобто повноцінних "кредитних канікул".

Реструктуризація кредиту

Наразі позичальнику можуть запропонувати реструктуризацію, якщо він хоча б частково погашає кредит та може сплачувати відсотки, що нараховуються після проведення реструктуризації.

У такому випадку основними інструментами реструктуризації можуть бути:

  • Продовження терміну кредиту зі зменшенням щомісячних платежів.
  • Збільшення кредиту на суму вже прострочених платежів.
  • Встановлення канікул на сплату платежів за основним боргом протягом кількох місяців, коли позичальник сплачуватиме лише відсотки за кредитом.
  • У окремих випадках може розглядатися зменшення відсоткової ставки за кредитом на певний період.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.

Ми також писали, що банки в Україні можуть анулювати заборгованість по кредиту на житло, якщо воно було зруйноване в ході бойових дій. Проте є певні умови.

кредити
гроші
банки
війна в Україні
війна

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