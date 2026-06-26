Кому Ощадбанк може не закрити рахунок та що треба зробити

Людина тримає картку, відділення банку. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У держфінустанові "Ощадбанк" діють особливі правила закриття кредитних карток. Це можна зробити виключно за допомоги працівника банку у тому відділені чи регіоні, де карту було видано, а також важливо, щоб на рахунку не залишалося жодної копійки, інакше її не закриють та стягуватимуть комісію.

Про це розповіла клієнтка на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Проблеми із закриттям карток Ощадбанку у 2026 році

Як зазначила громадянка, вона не може два місяці закрити банківський рахунок. За неодноразовий похід до відділення зробити це не вдалося. Окрім вимоги звернення у певні відділення, є умова, щоб не було залишку на рахунку.

У банку жінці розповіли, що після зняття суми необхідно зачекати ще 24 години, тільки після цього можна закрити. Виконавши вимогу, жінці закрили картку, але не рахунок. З'ясувалося, що на залишку були три копійки, які завадили довести процедуру до закриття. Ситуацію також ускладнила дезінформація з боку працівників банку, зауважила вона.

"У мене 3 копійки на залишку і я не можу закрити. Тепер 5-й раз я йду у відділення... Сьогодні деактивують 3 копійки і знову через добу я маю прийти", — йдеться у повідомленні.

У соцмережі представник банку перепросив за ускладнену процедуру й пообіцяв додатково перевірити роботу працівників, а в разі виявлення порушень вжити заходи для покращення сервісу та недопущення подібних випадків у майбутньому.

"Нам дуже прикро, що у вас скалася така ситуація при закритті рахунку. Ми, як банк, щоденно працюємо для забезпечення якісного сервісу та комплексного обслуговування клієнтів. Наші менеджери постійно покращують свої знання, проходять відповідне навчання, тренінги за результатами яких проводить зріз їхніх знань та вмінь з метою подальшого якісного обслуговування клієнтів", — додав працівник банку.

Правила закриття карт Ощадбанку

Раніше у банку пояснювали, що процедура закриття карток залишається ускладненою через відсутність робити це дистанційно, на відміну від інших українських фінустанов.

Згідно з чинними правилами, за необхідності закриття рахунку потрібно особисто звернутися до відділення банку з документом, що підтвердить особу, та карткою.

Механізм наступний:

у банківській установі необхідно написати заяву;

передати картку для утилізації працівнику фінустанови (її повинні розрізати при клієнтові).

Важливим нюансом є те, щоб на час закриття на рахунку не було жодного боргу, а кошти треба заздалегідь переказати на інші рахунки.

Відсутність коштів та боргу прискорить процедуру анулювання карти. Повністю її можна за 30 днів закрити з часу подання заявки.

Клієнтам можна закривати дистанційно тільки віртуальні картки. Для цього треба подати заявку в "Ощад 24/7", обравши необхідну картку.



Перед цим потрібно переказати залишок на активний рахунок, а далі в особистому кабінеті необхідно:

обрати потрібну картку для закриття;

у розділі "Сервіси" обрати опцію "Дострокове закриття віртуальної картки";

ознайомитися з умовами закриття;

погодитися з усіма вимогами;

підтвердити операцію, ввівши код через смс-повідомлення.

Ще Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку можуть блокувати соцвиплати на рахунках через накладені арешти. Для часткового доступу до коштів потрібно мати дозвіл від виконавчої служби, однак клієнти, які перебувають за кордоном, мають з цим проблеми.

Також Новини.LIVE писали, що до кінця липня клієнти Ощадбанку можуть одержати кешбек до 500 грн. Таку суму можуть нарахувати за поповнення карток. Зокрема, потрібно дотриматися кількох вимог. А саме: пройти авторизацію EasyID та відправити кошти. Банк нарахує 0,5% за поповнення карти.