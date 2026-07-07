Комісії у ПриватБанку: за що можна платити удвічі менше влітку

Картка, гроші та відділення банку. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Державна фінустанова "ПриватБанк" запровадила удвічі дешевші тарифи на виконання деяких фінансових операцій, що актуальні під час воєнного стану, коли багато українських громадян перебувають за межами країни. Вигідні умови діятимуть до 31 серпня 2026 року.

Про те, кому доступні ширші можливості від банку, розповідають Новини.LIVE.

Які вигоди отримали клієнти ПриватБанку

За інформацією банку, українцям, які перебувають за кордоном, доступні пільгові пропозиції під час здійснення грошових переказів для рідних на батьківщину. Також лояльні умови будуть діяти для виконання міжнародних переказів на закордонні картки по всьому світу.

Йдеться про можливість не переплачувати зайве під час здійснення міжнародних переказів з картками банку та міжнародні грошові перекази у застосунку та веббанкінгу "Приват24".

ПриватБанк подовжив акційну пропозицію на комісії під час виконання вищевказаних фінансових операцій до 31 серпня 2026 року. Завдяки цьому українським громадянам під час війни будуть надалі більш доступні сучасні електронні сервіси.

Які передбачені пільгові тарифи на здійснення міжнародних переказів через "Приват24":

Комісія з валютних карт ПриватБанку на закордонні карти коштуватиме удвічі дешевше від звичного тарифу у 2% (1%, щонайменше 50 грн);

Комісія за переказ коштів із закордонних карт на картки ПриватБанку коштуватиме від обсягу переказу на 0,5% дешевше від звичного тарифу у 1,5% (1%).

Правила переказів коштів через ПриватБанк

Згідно з даними фінустанови, клієнти банку можуть відправляти кошти з картки ПриватБанку на закордонні карткии через застосунок чи портал "Приват24". Зокрема, для цього необхідно:

вибрати серед шаблонів;

заповнити дані закордонної карти;

ввести необхідну суму переказу;

підтвердити операцію.

У банку зауважують, що надсилати закордонні перекази можна лише з валютних карт ПриватБанку в доларах або євровалюті. Зокрема, відкриття цифрової валютної картки доступне у дистанційному форматі "Приват24".

Також у ПриватБанку нагадують, що виконувати грошові перекази з карток закордонних банків на картки в "Приват24" можна шляхом таких способів:

у застосунку (розділ "Переказати").

у сервісі (у меню опція "Переказ на картку").

Для цього потрібно ввести реквізити карти закордонної банківської установи, обрати карту Привату, на яку потрібно зарахувати кошти. Наприкінці слід вказати необхідну суму переказу та підтвердити фіноперацію.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто мусить перевипустити картки ПриватБанку та замовити безкоштовну доставку. Попри продовження терміну дії карт, деякі операції за ними будуть неможливі. Тому у банку передбачена можливість дистанційної заміни карт. Замовити доставку можна як для відправлення по Україні, так і за кордон.

Ще Новини.LIVE розповідали про те, які передбачені тарифи під час сплати житлово-комунальних послуг у ПриватБанку у липні 2026 року. Розміри комісій залежать від способів розрахунку. Зокрема, не передбачене стягнення додаткових коштів з одержувачів пенсій. Така можливість доступна завдяки налаштуванню автоплатежів у "Приват24".