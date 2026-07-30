Клієнтів Нафтогазу закликали актуалізувати дані: хто в списку

Платіжки, газова плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" назвали три ключові причини, які вимагають від клієнтів негайної актуалізації даних влітку 2026 року. Там наголосили, що саме від точності персональної інформації залежить подальша коректність нарахувань, своєчасне інформування про оплату та важливі сповіщення щодо особового рахунку.

Про те, кого стосується відповідна вимога, розповідають Новини.LIVE.

Які причини для актуалізації даних клієнтів Нафтогазу

За інформацією Нафтогазу, вимога компанії у співпраці з клієнтами щодо надання оновлених та достовірних даних актуальна з низки вагомих обставин. Саме від цього залежить:

забезпечення коректності нарахувань за використаний газ та уникнення помилок у рахунках;

своєчасність отримання важливих повідомлень, зокрема про корекцію тарифів, стану рахунку чи появи заборгованості;

можливість користування цілодобовим доступом до електронних сервісів;

уникнення ризику використання особистої інформації іншими особами, зокрема для несанкціонованих операцій за особовим рахунком;

гарантія належного обслуговування у разі зміни умов постачання, зокрема, якщо споживач став клієнтом Нафтогазу як постачальника останньої надії (ПОН) у рамках державного механізму, що гарантує безперебійне постачання блакитного палива.

Існує три причини, які вимагають негайної участі клієнта у зебезпеченні надання актуальних даних газопостачальній компанії. А саме:

У разі зміни паспортних даних; У разі придбання або успадкування житла; У разі оновлення номера телефону/електронної адреси.

У компанії зауважили, що оновлювати необхідно саме інформацію особового рахунку — особи, на яку було зареєстроване житло та укладений договір з Нафтогазом. Якщо, зокрема, право власності змінилося, а дані лишилися без змін — це загрожує появою труднощів із доступом до інформації, отриманням якісних послуг.

Як можна подати актуальну інформацію Нафтогазу

За даними компанії, громадяни повинні зібрати спеціальний пакет документів та передати до Нафтогазу. Для цього доступно кілька способів:

дистанційно на сайті на сторінці "Актуалізація даних";

електронною поштою — надіславши скан-копії/фото документів на адресу: client@gas.ua.

через звичайну пошту — відправивши копії документів за адресою: м. Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, отримувач ТОВ "ГК "Нафтогаз України";

особисто — звернувшись до центру обслуговування споживачів/відділення авторизованих партнерів, відділень банків (ПУМБ, Укргазбанк, Ощадбанк), надавши оригінали документів.

Споживачі повинні заздалегідь подбати про наявність таких документів:

паспорта громадянина України (скан-копії/фото 1-2 сторінок, копії/фото сторінки з відміткою про адресу реєстрації (прописки) або ID-картки (скан-копіїї/фотографії обох сторін ID-картки);

довідки про реєстрацію місця проживання;

заяви на актуалізацію даних (шаблон заяви можна завантажити на сайті);

залежно від ситуації або документи з підтвердженням зміни прізвища (якщо це причина), або документи, що підтверджують необхідність зміни даних (останній рахунок за спожитий газ/розподіл газу у випадку зміни адреси).

Термін обробки даних може різнитися. Зокрема, якщо йдеться про процедуру зі зміни власника, то може тривати від 3 до 21 днів. Про завершення розгляду заявки компанія проінформує окремим повідомленням на номер телефону чи електронну пошту, зазначені в заявці.

"Після успішної обробки заявки оновлені дані можна буде переглянути у вашому особистому кабінеті на сайті або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ", — додали у компанії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз надав рекомендації щодо дій у ситуації помилкової оплати за іншим особовим рахунком. Там уточнили, як і коли можна повернути кошти. Також клієнтам нагадали про важливість внесення коректності даних, адже у компанії змінились реквізити. Тому споживачі повинні стежити за тим, щоб гроші для розрахунку надійшли за оновленою інформацією.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що 1 жовтня 2026 року українці почнуть отримувати оновлені платіжки за розподіл газу. Відповідні зміни продиктовані вимогами Директиви Євросоюзу 2024/1788. Постанова Нацкомісії передбачатиме кілька нововведень. Зокрема, у платіжці має бути чіткий перелік інформації. Клієнтам має бути надана можливість отримувати єдиний рахунок за розподіл та постачання природного газу.