Клієнти ПриватБанку отримають до 500 грн за розрахунки: умови

Відділення банку, картка у руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 15 вересня 2026 року у державній фінустанові "ПриватБанк" діє програма, що передбачає надання грошової винагороди до 500 грн. Банк за дотримання певних умов обіцяє нарахувати таку суму власникам двох типів банківських карток.

Про те, за яких умов можна отримати винагороду, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто і як може отримати на картки ПриватБанку до 500 грн

Як зазначають у держфінустанові, власники карток міжнародної платіжної системи Mastercard та Visa від ПриватБанку мають шанс отримати грошову винагороду у рамках акції "Ліміт із кешбеком на день народження".

Згідно з правилами, передбачається надання заохочення у вигляді кешбеку у розмірі 3%. Максимальний розмір, на який зможе розраховувати один учасник акції за весь термін її проведення становитиме 500 грн (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору).

"До 15 вересня 2026 року 3% кешбеку в супермаркетах і ресторанах за оплати з кредитних коштів картки "Універсальна" або "Універсальна Gold", — йдеться в оголошенні банку.

Кошти нарахують у разі розрахунків платіжною карткою з кредитних коштів протягом семи днів у торгових точках в категорії "Супермаркети та продукти", а також у категорії "Ресторани, кафе та бари".

Як взяти участь в акційній програмі ПриватБанку

Громадяни, які бажають взяти участь в акції "Ліміт із кешбеком на день народження" повинні дотриматися таких умов:

мати чинну картку "Універсальна" або "Універсальна Gold" систем Mastercard та Visa від ПриватБанку;

зробити оплату у торгових точках в категорії "Супермаркети та продукти" та "Ресторани, кафе та бари";

вкластися у семиденний термін, відведений на нарахування кешбеку.

У банку зауважують, що розраховуватися можна:

у торгових точках за товари, які мають МСС-коди: 5411, 5499, 5921, 5422, 5441, 5462, 5993, 5451, 5300, 5965, 5998; у закладах харчування, які мають МСС-коди: 5812, 5813, 5814, 5811.

Водночас не братимуть участі в акції та не вважаються платіжними операціями для цієї оплати, що здійснюватимуться:

поштовим переказом відповідно до правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою уряду № 270;

у точках доставки/видачі покупок готівкою чи іншим платіжним інструментом, окрім платіжної картки;

за банківськими реквізитами на рахунок (IBAN) або на картку, якщо оплата здійснюється не в місці проведення акції.

Програма поширюється на всю територію України, за винятком територій, визнаних тимчасово окупованими.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 14 серпня у ПриватБанку діє програма з надання грошової винагороди до 10 000 грн. Банк повертає клієнтам вартість транспортних квитків по Європі. Зокрема, щомісяця 30 учасників чекатиме винагорода у вигляді кешбеку за придбані квитки.

Ще Новини.LIVE писали, до 15 жовтня цього року ПриватБанк розігрує кешбек за сплату послуг. Щомісяця переможці акції отримують винагороди. У рамках програми банк повертає клієнтам гроші, витрачені на комуналку, інтернет та ТБ. Однак сума не зможе перевищити 5 000 грн на одну людину упродовж окремого етапу акції.