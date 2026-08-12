Клієнти Нафтогазу мають надати важливі документи: список

Люди з платіжками, газова плита. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українці у низці випадків зобов'язані оновлювати дані в системі газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Клієнтам пояснили, коли потрібно актуалізовувати інформацію та оприлюднили перелік документів, які вимагають, залежно від ситуації.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію компанії.

Коли необхідно оновити дані клієнтам Нафтогазу

ГК "Нафтогаз України" є постачальником газу для 12,5 млн українських домогосподарств. Вартість блакитного палива залишається однією з найбільш вигідних для всіх побутових клієнтів компанії (7,96 грн/куб. м), закріпленою до 30 квітня 2027 року.

Водночас, актуальний профіль кожного клієнтам гарантує більш якісне та ефективне обслуговування. З огляду на це, громадяни зобов'язані слідкувати за свіжими даними, адже застаріла інформація може призвести до низки проблем.

Зокрема, актуалізація необхідна в основному за таких обставин:

у разі зміни власника житла (придбали або успадкували житло);

у випадку оновлення паспортних даних;

у разі переходу на інше прізвище;

у ситуації зміни номера телефону (іншої контактної інформації);

у разі створення нової електронної пошти для листування.

Які документи необхідні залежно від обставин

За даними Нафтогазу, у різних випадках до газопостачальної компанії потрібно надати окремий перелік документів. А саме:

Зміна власника помешкання

Потрібно подати заяву на приєднання, яку можна знайти на порталі в розділі "Оновлення даних за особовим рахунком" у пункті "Зміна власника";

Паспорт (першу та другу сторінку) або ID-паспорта — копію з обох сторін;

Ідентифікаційний код власника;

Документ з підтвердженням права власності;

Якщо житло перебуває у власності двох чи більше власників, тоді потрібна згода від співвласників (шаблон доступний на порталі у розділі "Оновлення даних за особовим рахунком" у пункті "Зміна власника").

Зміна паспорта, прізвища та контактної інформації

Необхідно надати заяву на актуалізацію даних (шаблон доступний на порталі в розділі "Оновлення даних за особовим рахунком" у пункті "Актуалізація даних");

Паспорт (перша та друга сторінка) або ID — копія з обох сторін;

Податковий номер;

Також у залежності від ситуації можуть вимагати додатково:

документи, що підтвердять зміну прізвища (якщо це є причиною актуалізації);

інші документи, що підтвердять необхідність зміни даних.

Передати зібраний пакет документів можна в один із найбільш зручних способів:

Відсканувати або зробити чіткі фото кожного документа та надіслати на е-пошту. Надіслати копії документів поштою на адресу: м. Кропивницький, індекс 25001, ТОВ ГК "Нафтогаз України". Звернутися у найближче відділення банку-партнера ПУМБ, Укргазбанк, Ощадбанк.

Переглянути вичерпний перелік відділень, куди є можливість звернутися, можна на сайті в розділі "Центри обслуговування".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у газопостачальній компанії закликали клієнтів вже зараз зменшити фінансовий тиск у комунальних квитанціях під час майбутнього зимового періоду. Українцям рекомендували за можливості поповнити особові рахунки влітку для уникнення проблем з оплатою у холодний період, коли суми у платіжках будуть значно вищі. Внести кошти вже зараз на особовий рахунок можна у кілька способів.

Ще Новини.LIVE писали про необхідність здійснення повірки різних лічильників. За нормами законодавства, періодичність перевірки приладів залежить від їх типів. Зокрема, для електролічильників вимагається раз протягом чотирьох років, для газових лічильників класу точності 1,0 потрібна перевірка кожні два роки. Водночас для газових лічильників можна не влаштовувати перевірку найбільший проміжок часу.