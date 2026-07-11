Ціни на полуницю в Україні у липні зростають: чому це відбувається

Продавчиня, гроші на гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні поступово завершується сезон полуниці, що відображається на цінах на популярну серед українців ягоду. Так, кілограм впродовж останнього тижня здорожчав на понад 20%. При цьому полуниця у липні 2026 року залишається дешевшою, ніж у липні 2025-го.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Agronews.

Ціни на полуницю у липні

Як зазначається, полуниця дорожчає через:

скорочення пропозиції;

завершення сезону збору в більшості регіонів.

Нині на ринках покупцям пропонують полуницю за цінами від 100 до 180 гривень за кілограм.

"Виробники пояснюють зростання цін насамперед сезонним фактором. У багатьох господарствах період масової реалізації полуниці добігає кінця, тому обсяги поставок на ринок швидко скорочуються", — йдеться у повідомленні.

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При цьому попит на полуницю все ще високий. Ягоду купують як пересічні споживачі, так і переробні підприємства, які використовують її у виробництві різних продуктів.

Що буде з цінами далі

За прогнозами, надалі на ціни впливатиме те, як швидко завершать сезон інші господарства і чи збережеться високий попит на полуницю.

Зауважимо, що у червні кілограм полуниці мінімально коштував 80 гривень. Максимальні ціни на ягоду були на позначці у 170 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям вже доступні кавуни від місцевих господарств. Перші поставки відбулися з Миколаївської та Одеської областях. Тим часом ціни у супермаркетах у липні коливаються від 39,90 до 69,90 гривень за кілограм.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, де українцям в Польщі купити дешевші продукти. Споживачам радять частіше заходити в дискаунтери — тут ціни зазвичай нижчі завдяки оптимізації витрат. Відомо, у які супермаркети встановлюють найвигідніші ціни.

Ще Новини.LIVE писали про ціни на картоплю в Україні. Наприкінці торішні партії продавалися за цінами від 12,49 до 21 гривень за кілограм. Картопля подорожчала на 17,9%