Кілька відпусток за рік: хто з працівників має право та умови

Жінка на відпочинку та розрахунки в офісі. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні трудове законодавство дозволяє під час воєнного стану надання працівникам не лише щорічної основної відпустки, а й кілька її видів без збереження заробітної плати. Відомо, хто може скористатися відповідним правом та які передбачені умови у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на норми закону № 2136-IX.

Які передбачені щорічні відпустки зі збереженням зарплати

В умовах воєнного стану термін щорічної відпустки може бути обмежений. Звичайним працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю у 24 календарних дні.

Деякі професії дозволяють претендувати на довшу тривалість відпочинку. Зокрема:

Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості — 24 дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 дні, проте не більше 28 днів; Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків — до 28 днів; Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин — 30 днів; Працівникам освітніх закладів — до 56 днів у порядку, затверджуваному урядом; Особам з інвалідністю I і II груп — 30 днів, особам з інвалідністю III групи — 26 днів.

Водночас у період дії воєнного стану роботодавець має право відмовити працівникам у наданні відпустки.

Хто може отримати кілька видів відпусток за рік

Під час воєнного стану норми законодавства також передбачають кілька видів відпусток без збереження зарплати. Зокрема, така можливість доступна для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або працівників, які виїхали за кордон. Такі працівники мають законне право на неоплачувану відпустку після використання 90 днів.

Відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", друга неоплачувана відпустка передбачається для працівника, який:

виїхав за межі України;

або набув статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Вдруге на відпустку без збереження зарплати та без обмеження її тривалості роботодавець може надати виключно за "згодою сторін".

Таку відпустку можуть надати:

виключно за заявою працівника;

за згоди керівництва;

може бути оформлена будь-яку кількість разів;

надається на будь-який термін протягом воєнного стану.

Водночас керівництво має право як погодитися, так і відмовити працівнику у наданні другої неоплачуваної відпустки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що якщо працівник відмовляється підписувати наказ про відпустку, роботодавець має право скласти акт про відмову від ознайомлення з наказом. Згідно законодавством, відпустку можна вважати наданою законно навіть без підпису працівника. Тобто компанія повинна надати її примусово, адже інакше чекатиме відповідальність. Закон передбачає обов’язкове дотримання графіків відпусток.

Також Новини.LIVE розповідали, як оплачують роботу неповнолітнім працівникам. Таких громадян прирівнюють у правах до повнолітніх, проте у питанні охорони праці, графіку та відпусток передбачені преференції. З-поміж переваг: за виконання повної норми праці виплачують повну суму зарплати, що й дорослим.