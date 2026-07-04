Хто має замінити картки ПриватБанку та як замовити доставку

Банківська картка у руці, відділення банку. Фото: ПриватБанк, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У держфінустанові "ПриватБанк" передбачена можливість дистанційної заміни старих та оформлення нових карт завдяки важливій під час війни послузі з їх доставки. Відомо, кому необхідно замінити та як правильно оформити для відправлення в Україні та за кордоном.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Хто має замінити картки у ПриватБанку

Згідно з даними держбанку, у період воєнного стану власники старих карт можуть надалі користуватися ними під час здійснення основних операцій, адже було продовжено термін дії. Водночас, клієнтів попередили, що деякі операції можуть бути недоступні. Йдеться про:

Зняття готівки за кордоном; Виконання операцій через закордонні сервіси; Здійснення онлайн обміну валют.

Через це банк радить перевипустити картки. Зокрема, це можна зробити без візиту до відділення банку. Для клієнтів, які мешкають в Україні, або перебувають за кордоном, доступне замовлення перевипуску старих кредитних, дебетових, преміальних карт або випуск нових у застосунку та веббанкінгу "Приват24".

Як замовити доставку картки у "Приват24"

Щоб зробити замовлення карти в регіонах України через "Приват24", потрібно зробити наступне:

у застосунку знайти у меню "Усі рахунки";

обрати потрібну карту для перевипуску;

увійти у її налаштування";

обрати пункт "Замовити картку";

натиснути на опцію "Доставка по Україні".

У разі замовлення доставки за кордон необхідно вказати деякі уточнення. А саме:

у "Приват24" обрати карту для заміни;

зайти в налаштування картки;

обрати "Замовити картку";

натиснути "Міжнародна";

зазначити адресу доставки;

вказати номер телефону країни;

а також додати email;

натиснути "Продовжити".

Тривалість доставки карти в Україні — один день через "Нову пошту", за кордон через "Нову пошту" — 7–14 днів, через Укрпошту — 7–30 діб.

Для активації клієнт отримає повідомлення з посиланням у "Приват24". Для цього необхідно у меню:

знайти відповідну карту;

увійти в налаштування;

обрати опцію "Операції з картою";

натиснути "Перевипуск карти";

обрати "Пластик";

вказати номер одержаної картки;

натиснути "Активувати картку".

До кінця поточного року послуга з доставки буде безкоштовною.

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