Кешбек в Ощадбанку анулюють: якого числа "згорять" кошти

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Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Клієнти державного "Ощадбанку" зобов'язані використати кешбек від держави до нової затвердженої дати, інакше кошти повернуться до державного бюджету. Організатори вирішили дати на це додатковий місяць, адже термін мав закінчитися з липня 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на держсервіс "Дія".

Що треба знати клієнтам Ощадбанку про кешбек від держави

Йдеться про кошти урядової програми "Національний кешбек". Зміни будуть стосуватися коштів, нарахованих у рамках трьох держініціатив:

"Національний кешбек"; "Зимова 1000 грн"; Кешбек на пальне.

Використати накопичені кошти за цими програмами можна буде до 31 липня 2026 року. Після цієї дати гроші повернуться до держбюджету.

"Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень. Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня. Щоб усі встигли використати кошти після їх зарахування, Уряд продовжить термін їх використання до 31 липня", — йдеться у повідомленні.

Витратити кешбек можна на такі позиції:

комунальні послуги;

медикаменти та медвироби;

книги та друковану продукцію;

поштові послуги;

продукти українських виробників;

благодійність та донати на ЗСУ.

Водночас у подальшому програма "Нацкешбек" продовжить діяти у звичному режимі.

Як підключити карти Ощадбанку до програми нацкешбеку

Для долучення до урядової кешбек-програми, покликаної підтримати вітчизняних виробників, необхідно виконати кілька кроків за інструкцією у "Мобільному Ощаді". А саме:

необхідно оновити застосунки Ощадбанку та "Дії";

після цього на головному екрані "Ощад24" треба натиснути "+" (Мої можливості);

обрати "Замовити картку";

відкрити розділ "Нацкешбек";

потім у "Дії" обрати пункт "Нацкешбек";

вказати карту Ощадбанку для зарахування кешбеку;

далі в "Ощад24" взазначити карту (зарплатна/пенсійна), якою відбуватиметься оплата за товари;

погодитися з передачею інформації щодо транзакцій для зарахування кешбеку.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у липні продовжать діяти обмеження на перекази у застосунку "Ощад24/7" задля безпеки. Серед них: ліміти на суму переказу у нічний час, обмеження на обсяги відправлень, що потребують додаткового підтвердження через SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону.

Також Новини.LIVE писали, що 1 липня змінилися тарифи. Оновлені правила торкнулися низки клієнтів фінустанови. Зокрема, банк почне інакше обслуговувати пенсійні картки Mastercard Debit World кольору тіффані за пакетом "Мій рахунок" — комісію скасували. Водночас, вартість обслуговування неактивних рахунків становитиме 150 грн за місяць.​