Виплати від ЮНІСЕФ: що треба знати про допомогу для родин з дітьми на зиму

Родина з дітьми, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародна організація захисту дітей, яка діє під егідою Організації Об'єднаних Націй "ЮНІСЕФ" (UNICEF), розпочала підготовку до зимового періоду та представила план дій з надання допомоги на 2026–2027 роки. Організація має намір надати мільйонам українців фінансову підтримку, допомогу з опаленням, модернізацією шкіл та лікарень, а також послуги із захисту дітей.

Про основні напрями програми розповідає видання Новини.LIVE.

Що треба знати про допомогу на зиму від ЮНІСЕФ

За інформацією організації, через війну родини з дітьми в Україні змушені проживати в небезпечних умовах. За даними ЮНІСЕФ, атаки РФ стали інтенсивнішими, а пошкодження енергетичної, теплової та водної інфраструктури становлять серйозні проблеми перед зимою. Зокрема, у Дніпропетровській та Донецькій областях руйнування систем водопостачання ускладнило доступ до води для близько 12 тисяч людей.

У ЮНІСЕФ передбачають, що багато родин ризикують провести ще одну зиму без стабільного тепла, електрики, води та базових послуг, а тому організація почала накопичувати гуманітарні ресурси, встановлювати сонячні системи в лікарнях і розширювати співпрацю з місцевими партнерами.

Для реалізації зимової програми ЮНІСЕФ залучать 160,5 млн доларів. Програма допомоги охопить 3 мільйони людей, серед яких 540 тисяч дітей.

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Передбачаються такі напрямки підтримки:

Надання грошової допомоги для 225 тисяч осіб, включно з 45 тисячами дітей; Здійснення ремонтів систем централізованого опалення, що забезпечить теплом до 3 мільйонів людей; Надання грантів для 1 500 освітніх закладів на енергоефективність та опалення, що дозволить продовжити навчання для 375 тисяч учнів; Посилення енергостійкості лікарень, аби медпослуг для 230 тисяч людей, серед них 41 400 дітей; Надання послуг із захисту дітей для понад 10 тисяч найуразливіших осіб.

Які регіони отримають допомогу від ЮНІСЕФ

Як пояснюють в організації, найбільший акцент зроблять на прифронтових територіях, де через постійні обстріли пошкоджені критичні системи енергопостачання та водопостачання. Там ЮНІСЕФ має намір посилити гуманітарну підтримку, щоб допомогти родинам з дітьми пережити холодний сезон.

Водночас програма охопить й інші громади по всій Україні, де існує ризик тривалих перебоїв із теплом, електрикою, водою та доступом до базових соцпослуг.

Зимовий план реагування є частиною ширшої програми ООН та гуманітарних партнерів на осінньо-зимовий період 2026–2027 років та має охопити близько 2,1 млн людей.

Реалізація буде відбуватися у співпраці з місцевою владою та партнерами для забезпечення доступу до тепла, води й медичних послуг.

Особливий пріоритет зроблять на підтримці найбільш уразливих груп населення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, влітку 2026 року у у Запоріжжі та Харкові. триває реєстрація на допомогу за проєктом IMPACT, що фінансується за рахунок Гуманітарного фонду для України (UHF). Претендувати на кошти зможуть громадяни, які залишили свої оселі через війну. Для цього потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Також Новини.LIVE писали, що у прифронтовій Сумській області громадяни можуть подавати заявки на грошову допомогу на тверде пічне побутове паливо на новий опалювальний сезон 2026-2027. Програма реалізується за рахунок міжнародних гуманітарних організацій. Виплати отримають соціально вразливі категорії громадян.