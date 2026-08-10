Як збільшити пенсію без індексації: українцям назвали спосіб

Жінка на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Багато пенсіонерів звикли чекати весняного перерахунку, сподіваючись, що саме тоді виплата зросте. Але для тих, хто продовжує офіційно працювати, є інший механізм. додатковий страховий стаж може стати підставою для перегляду пенсії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд.

Хто може розраховувати на перерахунок

Йдеться насамперед про працюючих пенсіонерів, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку продовжували офіційно працювати та набували страховий стаж. Право на перерахунок виникає, якщо після призначення або попереднього перерахунку:

людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу;

або минуло щонайменше два роки, навіть якщо за цей час накопичено менше ніж 24 місяці стажу.

У 2026 році відповідний автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам провели з 1 квітня. Важливо, що йдеться саме про офіційну роботу, за яку сплачуються страхові внески.

Чи потрібно самому подавати заяву

У більшості випадків — ні, адже Пенсійний фонд проводить такий перерахунок автоматично на підставі інформації з Реєстру застрахованих осіб. Тобто пенсіонеру не потрібно щоразу особисто звертатися до ПФУ після того, як він набув необхідний стаж.

Водночас законодавство дозволяє звернутися за перерахунком і самостійно, якщо право вже виникло. Тому тим, хто хоче перевірити свою ситуацію, варто спочатку переглянути дані про страховий стаж та роботу в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Від чого залежить, наскільки зросте пенсія

Однакової суми підвищення для всіх працюючих пенсіонерів немає. Результат залежить від кількох факторів, зокрема від додаткового страхового стажу та заробітку, який людина отримувала після виходу на пенсію.

Якщо після призначення або попереднього перерахунку накопичено не менше 24 місяців стажу, ПФУ може врахувати не лише новий стаж, а й заробітну плату після виходу на пенсію — якщо це є доцільним і збільшує індивідуальний коефіцієнт заробітку. Тобто висока офіційна зарплата після виходу на пенсію потенційно може вплинути на розмір виплати.

Якщо стажу менше ніж два роки

Якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсіонер набув менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок можливий після того, як мине два роки. При цьому враховується фактично набутий за цей період страховий стаж, але заробітна плата для розрахунку пенсії не переглядається.

Тому для людини, яка працювала після виходу на пенсію, але не накопичила 24 місяці стажу, важливо саме стежити за датою попереднього призначення або перерахунку.

Що перевірити перед зверненням до ПФУ

Перед тим як подавати заяву або чекати автоматичного перерахунку, варто перевірити:

чи була робота офіційною;

чи сплачував роботодавець ЄСВ;

скільки страхового стажу накопичено після призначення пенсії;

коли востаннє проводили перерахунок;

чи відображаються нові періоди роботи в реєстрі ПФУ.

Це особливо важливо, якщо роботодавець несвоєчасно подав звітність або інформація про стаж ще не потрапила до реєстру.

Чи можна отримати більшу пенсію завдяки новій зарплаті

Після набуття щонайменше 24 місяців страхового стажу Пенсійний фонд може порівняти варіанти розрахунку та врахувати зарплату, отриману вже після призначення пенсії, якщо це вигідніше для людини.

Якщо ж новий заробіток виявиться невигідним, для розрахунку можуть залишити заробітну плату, яка використовувалася раніше. Тому сам факт того, що людина після виходу на пенсію отримувала зарплату, ще не означає автоматичного збільшення пенсії саме за рахунок цієї зарплати.

Що варто знати пенсіонерам

У 2026 році Пенсійний фонд уже провів черговий автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам із 1 квітня. Право на нього мали ті, хто після призначення або попереднього перерахунку продовжував працювати та станом на 1 березня мав щонайменше 24 місяці страхового стажу.

Також перерахунок отримали люди, які мали менше 24 місяців нового стажу, але з моменту призначення чи попереднього перерахунку минуло два роки. При цьому конкретний розмір підвищення для кожного пенсіонера визначається індивідуально.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці, які втратили роботу через скорочення менш ніж за півтора року до пенсійного віку, за певних умов можуть оформити пенсію достроково. Для цього важливо вчасно звернутися до служби зайнятості та мати необхідний страховий стаж.

Також Новини.LIVE писали, що українці з II та III групами інвалідності за певних умов можуть отримувати пенсію в розмірі 100% пенсії за віком. Право на такий розрахунок залежить від віку, страхового стажу та факту працевлаштування.