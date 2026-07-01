Як отримати пільги за зниклого безвісти або полоненого: українцям пояснили

Військовий ЗСУ, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Якщо захисник потрапив в полон або вважається зниклими безвісти, його родина не залишиться без пільг. Держава передбачила механізм, який дозволяє рідним і надалі отримувати кошти на оплату комунальних послуг.

Хто має на це право та як переоформити виплати, розповідає Новини.LІVE з посиланням на Пенсійний фонд.

Хто може отримувати гроші замість пільговика

Йдеться про випадки, коли ветеран війни, член сім'ї загиблого захисника, постраждалий учасник Революції Гідності або інший пільговик потрапив у полон або був визнаний зниклим безвісти.

Тоді виплату можуть оформити:

чоловік або дружина;

непрацездатні батьки;

законний представник дитини до 18 років;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства І чи ІІ групи або особи з інвалідністю І групи;

особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням пільговика.

Важливо, що ця людина має жити за адресою, на яку оформлено пільгу.

Як оформити виплату

Звернутися можна вже з місяця, коли людину взяли в полон або офіційно визнали зниклою безвісти.

Для цього потрібно подати:

заяву у довільній формі;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

реквізити власного банківського рахунку.

Це можна зробити особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Коли почнуть виплачувати гроші

Кошти перераховуватимуть із місяця, що настає після звернення. Наприклад, якщо документи подали у липні, першу виплату призначать із серпня.

Що буде після повернення з полону

Якщо пільговика звільнили з полону або скасували статус зниклого безвісти, член сім'ї має повідомити про це Пенсійний фонд.

Після цього виплати на його рахунок припинять, а сам пільговик зможе відновити отримання пільг на свій банківський рахунок.

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Також Новини.LIVE писали про права вагітних військовослужбовиць під час служби. Захисниць не можуть без їхньої згоди залучати до важких чергувань чи відряджень, а за потреби їм можуть змінити умови служби. Також вагітність дає право звільнитися зі служби або оформити декрет із повним збереженням зарплати.