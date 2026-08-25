Грошова допомога від UNHCR: де пенсіонерам доступні 4 100 грн

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Наприкінці літа UNHCR Ukraine, що представляє UN Refugee Agency (Aгенція ООН у справах біженців в Україні), відкрила реєстрацію на фінансову допомогу у ще одному населеному пункті прифронтової області, що потерпає від російських обстрілів. У рамках програми допомогою будуть забезпечені найбільш вразливі групи населення громадян.

Про те, де можна подати заявки на виплати у серпні, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому і де доступна грошова допомога від UNHCR Ukraine

Як повідомляє пресслужба організації, у серпні 2026 року представники UN Refugee Agency активно працюють у Сумському регіоні, де щодня відкривається реєстрація у різних населених пунктах для оформлення допомоги. Зокрема, 25 серпня звернутися можуть жителі села Козельне Вільшанської територіальної громади.

Розраховувати на надання виплат можуть вразливі категорії громадян, які, рятуючи власні життя, залишили домівки під час війни. Йдеться про:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

біженців, які повернулись на батьківщину.

Допускають до участі у програмі домогосподарства з такими термінами переміщення:

Переїзд відбувся через військові загрози чи вимушену евакуацію, мають статус ВПО, отриманий за останні 45 днів; Переміщення та отримання статусу переселенця відбулося від 46 днів до пів року через військові загрози, обстріли чи обов'язкову евакуацію; Повернулися додому після пересування по інших регіонах Україні через бойові дії; Прибули з-за кордону на батьківщину, куди виїздили через воєнні дії, однак не раніше трьох місяців тому та не пізніше року тому.

Обов'язковою вимогою є відповідність соціально-економічному критерію, коли середньомісячний дохід на одну особу в родині не перевищує 8 300 грн. Окрім того, необхідна наявність категорії вразливості (люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні родини, безробітні, тощо).

Відповідно до правил програми, кожному члену родини організація, залежно від ситуації, виплатить по 10 800 грн (3 600 грн на три місяці) або 12 300 грн (4 100 грн).

Як подати запит на виплати та які потрібні документи

За інформацією організаторів, цього тижня у Сумській області відбуватимуться виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги. Зокрема, 25 серпня 2026 року у с. Козельне Вільшанської тергромади подати заявки можна буде за попереднім записом з 11:30 до 14:00 за адресою: вул. Центральна, 12.

Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації можна за номером телефону пункту збору даних — 063 182 68 38.

Окрім того, можна записатись в електронну чергу на отримання допомоги в пункт збору даних у Сумах, заповнивши спеціальну форму. Виїзди в інші населені пункти доступні у розкладі у Telegram-каналі.

Також громадяни повинні підготувати такий пакет документів (для кожного члена родини):

паспорт/документ, що посвідчить особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки;

документ, що підтвердить категорію вразливості;

контактний номер телефону.

"Очікуйте на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — пояснюють в організації.



Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що стартувала реєстрація на надання виплат на купівлю твердого палива для жителів населених пунктів Шосткинської громади Сумського регіону. Йдеться про програму, що реалізують за фінпідтримки Європейського Союзу. Розраховувати на допомогу зможуть внутрішньо переміщені особи та громадяни з інвалідністю у розмірі 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про програму від БФ "Карітас України", що гарантує виплати до 12 300 грн допомоги для кожної особи в домогосподарстві-ВПО у Полтавському регіоні. Зокрема, трьом особам у родині передбачені 36 900 грн, а кількість членів домогосподарства не обмежується.