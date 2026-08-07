Грошова допомога від США: хто і де отримає виплати на зиму

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року жителі українських регіонів можуть вже зараз почати готуватися до зимового періоду 2026/27 років. Зокрема, таку можливість надає благодійний фонд "Caritas Ukraine" завдяки фінансовій підтримці уряду Сполучених Штатів.

Про те, хто і як може долучитися до програми допомоги, розповідають Новини.LIVE.

Хто отримає виплати від США на зиму

За інформацією фонду, йдеться про проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", що передбачає надання фінансової допомоги на сплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо на новий опалювальний сезон 2026/27 років. Зокрема, він доступний для жителів Полтавської області.

"Проєкт реалізовується Caritas Ukraine завдяки щедрій підтримці американського народу через Уряд Сполучених Штатів Америки/U.S. Department of State", — йдеться у повідомленні.

Відповідна допомога розрахована на громадян, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та проживають у сільській місцевості.



Серед ключових критеріїв відбору — переселенці повинні мати соціальну вразливість. На виплати зможуть розраховувати:

Особи з інвалідністю (І, ІІ група/інвалідність з дитинства); Люди похилого віку, яким понад 60 років; Самотні матері/батьки/опікуни неповнолітніх дітей; Вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до трьох років; Матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей; Люди з важкими хворобами, що обмежують фізичні та психічні можливості та потребують високовартісного лікування; Багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Водночас, домогосподарства не зможуть отримати право на фінансову допомогу для сплати житлово-комунальних послуг та тверде паливо, якщо:

отримували аналогічні виплати у 2026 році;

дохід перевищує 8 422 грн на одну людину.

Як оформити допомогу на Полтавщині

Як розповіли у фонді, зараз відкрита реєстрація для домогосподарств у сільській місцевості населеного пункту Семенівка Полтавської області.

Для цього заявник повинен підготувати заздалегідь такий пакет документів:

паспорт громадянина (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал);

довідку ВПО;

банківський рахунок ІBAN;

документи, що підтвердять критерій вразливості;

довідку про доходи з податкової служби/довідки ОК-5 та ОК-7 (у застосунку Дія або на сайті ПФУ);

довідку про пічне опалення/комунальні послуги.

Питання можливої участі у програмі благодійного фонду можна уточнити за контактним номером: +3 8 050 888 70 29.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в одному з міст діє програма для ВПО, що передбачає надання фіндопомоги для оренди житла. Відповідною ініціативою можуть скористатися виключно громадяни, які мають вразливості. Йдеться про такі категорії як люди з інвалідністю, особи з важким захворюваннями, самотні особи старшого віку.

Ще Новини.LIVE писали, що у Чернігівській області є можливість оформити фіндопомогу від Global Empowerment Mission Ukraine та міжнародних організацій. Підтримкою можуть скористатися дві вразливі групи громадян: люди віком 60 років та особи з І чи ІІ групою інвалідності. Сума допомоги дорівнюватиме 2 000 грн на квартал. Рестрація триватиме до 20 серпня включно.