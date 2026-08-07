Грошова допомога від США: хто і де отримає виплати на зиму
У серпні 2026 року жителі українських регіонів можуть вже зараз почати готуватися до зимового періоду 2026/27 років. Зокрема, таку можливість надає благодійний фонд "Caritas Ukraine" завдяки фінансовій підтримці уряду Сполучених Штатів.
Про те, хто і як може долучитися до програми допомоги, розповідають Новини.LIVE.
Хто отримає виплати від США на зиму
За інформацією фонду, йдеться про проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", що передбачає надання фінансової допомоги на сплату житлово-комунальних послуг та тверде паливо на новий опалювальний сезон 2026/27 років. Зокрема, він доступний для жителів Полтавської області.
"Проєкт реалізовується Caritas Ukraine завдяки щедрій підтримці американського народу через Уряд Сполучених Штатів Америки/U.S. Department of State", — йдеться у повідомленні.
Відповідна допомога розрахована на громадян, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та проживають у сільській місцевості.
Серед ключових критеріїв відбору — переселенці повинні мати соціальну вразливість. На виплати зможуть розраховувати:
- Особи з інвалідністю (І, ІІ група/інвалідність з дитинства);
- Люди похилого віку, яким понад 60 років;
- Самотні матері/батьки/опікуни неповнолітніх дітей;
- Вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до трьох років;
- Матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей;
- Люди з важкими хворобами, що обмежують фізичні та психічні можливості та потребують високовартісного лікування;
- Багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.
Водночас, домогосподарства не зможуть отримати право на фінансову допомогу для сплати житлово-комунальних послуг та тверде паливо, якщо:
- отримували аналогічні виплати у 2026 році;
- дохід перевищує 8 422 грн на одну людину.
Як оформити допомогу на Полтавщині
Як розповіли у фонді, зараз відкрита реєстрація для домогосподарств у сільській місцевості населеного пункту Семенівка Полтавської області.
Для цього заявник повинен підготувати заздалегідь такий пакет документів:
- паспорт громадянина (оригінал);
- ідентифікаційний код (оригінал);
- довідку ВПО;
- банківський рахунок ІBAN;
- документи, що підтвердять критерій вразливості;
- довідку про доходи з податкової служби/довідки ОК-5 та ОК-7 (у застосунку Дія або на сайті ПФУ);
- довідку про пічне опалення/комунальні послуги.
Питання можливої участі у програмі благодійного фонду можна уточнити за контактним номером: +3 8 050 888 70 29.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що в одному з міст діє програма для ВПО, що передбачає надання фіндопомоги для оренди житла. Відповідною ініціативою можуть скористатися виключно громадяни, які мають вразливості. Йдеться про такі категорії як люди з інвалідністю, особи з важким захворюваннями, самотні особи старшого віку.
Ще Новини.LIVE писали, що у Чернігівській області є можливість оформити фіндопомогу від Global Empowerment Mission Ukraine та міжнародних організацій. Підтримкою можуть скористатися дві вразливі групи громадян: люди віком 60 років та особи з І чи ІІ групою інвалідності. Сума допомоги дорівнюватиме 2 000 грн на квартал. Рестрація триватиме до 20 серпня включно.
Читайте Новини.live!