Грошова допомога від США: як зареєструватися та скільки можна отримати

Люди на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Жителі п'яти українських регіонів, які постраждали від бойових дій, можуть оформити грошову допомогу на потреби першої необхідності. Нову програму запустив благодійний фонд "Право на захист" разом із партнерами за безпосереднього фінансування від уряду США.

Хто саме має право на виплати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію благодійників.

Наразі відомий перелік критеріїв, за якими надають допомогу. Зокрема, подати заявку можуть:

українці, які проживають не далі ніж за 50 км від лінії фронту або державного кордону з Росією;

люди, чий дохід не перевищує 8 422 грн на одну особу;

переселенці.

Щодо останніх діють певні умови отримання виплат. В першу чергу допоможуть ВПО, які:

виїхали через обстріли або загрозу життю;

переїхали від 45 днів до 6 місяців тому;

живуть більш ніж за 50 км від лінії фронту чи державного кордону з РФ

Де працює нова програма

Наразі пункти реєстрації та мобільні бригади фонду приймають заявки у п'яти областях:

Дніпропетровській;

Харківській;

Запорізькій;

Сумській;

Одеській областях.

Які суми можуть заплатити

Розмір допомоги залежить від життєвої ситуації.

Для людей, які живуть поблизу фронту або кордону — 1 800 грн на місяць. Загалом можна отримати 10 800 грн за шість місяців.

Для тих, хто евакуювався через бойові дії або обов'язкову евакуацію — 4 100 грн на місяць. Загальна сума становить 12 300 грн за три місяці.

Для родин, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів, або якщо постраждали члени сім'ї, також передбачено 4 100 грн на місяць, або 12 300 грн за три місяці.

Гроші виплачують одноразово одразу за весь період підтримки. Кошти надходять на особистий банківський рахунок заявника. Зазвичай виплата надходить через 4–6 тижнів після реєстрації.

Як обирають учасників

Самої відповідності основним критеріям недостатньо. Під час відбору додатково враховують:

рівень доходів;

наявність інвалідності або тяжких захворювань;

склад сім'ї;

кількість дітей;

вік членів родини;

близькість до зони бойових дій;

статус переселенця;

рівень матеріальних труднощів.

Організатори наголошують, що навіть відповідність кільком критеріям не гарантує отримання допомоги.

Які документи потрібні

Для реєстрації необхідно підготувати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (ідентифікаційний код) усіх членів сім'ї;

особистий гривневий рахунок (IBAN) у будь-якому українському банку;

документи, що підтверджують склад сім'ї та наявність підстав для отримання допомоги.

Важливо, щоб рахунок був відкритий саме на заявника. Для виплат не підходять картки програм "єПідтримка", "єМалятко", "єВідновлення", "Дія.Картка" та "Національний кешбек".

Як подати заявку

Спочатку проводиться попередня перевірка відповідності умовам програми. Після цього родини, які можуть взяти участь, отримують запрошення на реєстрацію.

У день оформлення усі члени домогосподарства мають з'явитись особисто. Якщо людина не може прибути через стан здоров'я, за потреби можуть організувати виїзд мобільної групи.

Дізнатися адреси пунктів реєстрації та графік їхньої роботи можна через чат-бот "Грошова допомога від уряду США".

За додатковою інформацією звертайтеся на гарячу лінію 0 800 750 104 (у будні з 09:00 до 18:00) або пишіть на електронну пошту: cash.assistance@r2p.org.ua.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мешканці кількох громад Миколаївської області та переселенці можуть оформити допомогу від Карітасу у розмірі 1 800 гривень протягом шести місяців. Виплати дадуть вразливим родинам для покриття базових витрат. Оформлення допомоги відбуватиметься через представників фонду у громадах за наявності необхідних документів.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі та області ВПО і місцеві жителі можуть долучитися до проєкту REMARKET і безкоштовно пройти професійне навчання. Вони зможуть опанувати затребувані спеціальності — від швейної справи та пекарства до бджільництва й будівельних напрямків.