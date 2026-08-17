Грошова допомога від Карітас: кому і де доступні виплати на зиму

Людина тримає дрова, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Національна мережа благодійних організацій, заснованих Українською греко-католицькою церквою, "Карітас України", продовжує надавати фінансову підтримку громадянам, які залишили свої домівки у зв'язку з війною та переїхали в інші регіони. Згідно з програмою, найбільш вразливим категоріям населення передбачені виплати, за які можна придбати паливо для майбутньої зими.

Про те, кому доступна допомога, розповідають Новини.LIVE.

Хто має право на грошову допомогу на зимовий період

За даними організаторів, долучитися до програми допомоги зможуть мешканці низки населених пунктів Полтавської області. У БФ "Карітас Полтава" за проєктом "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" щодня відкривається реєстрація для жителів різних громад для надання виплат. Зокрема, 17 серпня такою можливістю можуть скористатися домогосподарства в сільській місцевості Краснолуцької громади Миргородського району.

Йдеться про оформлення фінансової допомоги на опалювальний період 2026/27 років, яку можна буде використати:

на купівлю твердого палива (дрова/вугілля/брикети для опалення житла);

на покриття житлово-комунальних рахунків.

Оформити допомогу зможуть громадяни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Також виплати нададуть тільки вразливим групам населення:

Людям похилого віку (від 60 років); Особам з інвалідністю (І-ІІ група); Громадянам з інвалідністю з дитинства; Самотнім матерям/батькам чи опікунам неповнолітніх дітей; Вагітним жінкам чи годуючим матерям з дітьми віком до трьох років; Матерям/батькам прийомних неповнолітніх дітей; Людям з важкими хворобами, що обмежують фізичні/психічні можливості, потребують лікування.

Заявники мають дотриматися одночасно таких вимог:

наявний статус внутрішнього переселенця;

проживання у Полтавській області (с. Красна Лука);

наявна одна з категорій вразливості;

відсутність аналогічних виплат у 2026 році;

дохід не перевищує 8 422 грн на одну людину.

Як зареєструватись та необхідні документи

Громадяни, які дотримаються всіх вищеперелічених вимог, зможуть оформити виплати від БФ "Карітас України" 17 серпня за адресою: с. Красна Лука , вул. Миру, 24 .

Заявникам потрібно надати для реєстрації наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний код (оригінали);

довідку внутрішнього переселенця;

рахунок ІBAN;

документи з підтвердженням критерію вразливості;

довідку про доходи від податкової служби/довідку ОК-5 та ОК-7;

довідку про наявність пічного опалення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що наприкінці літа у низці населених пунктів Полтавської області громадяни можуть отримати грошову допомогу від 10 800 грн. У них з'явилась можливість зареєструватися на виплати за програмою УВКБ ООН. Оформити виплати зможуть внутрішні переселенці, які належать до вразливих груп.

Ще Новини.LIVE писали, що у вересні українським жінкам буде надано шанс отримати гранти до 1 200 доларів. Йдеться про нову хвилю прийому заявок від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні". Відповідно до програми, гранти можна буде використати для участі в міжнародних заходах, які допоможуть опанувати нові знання, завести нові контакти та відкрити можливості для розвитку.