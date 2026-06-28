Грошова допомога українцям у Німеччині в липні – які суми можна отримати

Люди на вулиці, гроші євро. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

В липні українці у Німеччині продовжать отримувати соцвиплати, але державна підтримка може дещо змінитися. Відомо, що допомога стане більше орієнтована на пошук роботи, а розмір виплат для деяких українців може залежати від статусу та дати приїзду.

Скільки Німеччина готова платити українцям із тимчасовим захистом, розповідає Новини.LIVE.

Основна допомога дорослим: скільки платитимуть

Розміри базових виплат в липні залишаться без змін:

563 євро — самотнім людям та одиноким батькам;

506 євро — кожному із подружжя або партнерів;

451 євро — молоді до 25 років, яка проживає разом із батьками.

Також зберігається медичне страхування, а також компенсація витрат на оренду житла й опалення.

Виплати за липень мають надійти 30 червня, адже в Німеччині соціальну допомогу перераховують наперед.

Хто може отримати менше

У Німеччині плануються зміни у системі соцпідтримки. Якщо нові правила ухвалять, виплати прив'яжуть до того, коли людина приїхала до Німеччини.

Українці, які в'їхали до 1 квітня 2025 року, залишаться в системі Bürgergeld і отримуватимуть повні виплати.

Тим, хто прибув після 1 квітня, після ухвалення закону платитимуть як шукачам притулку (AsylbLG). Самотній людині дадуть 455 євро на місяць, а подружжю - по 409 євро.

Які виплати передбачені для дітей

Українські родини з дітьми й надалі можуть отримувати кілька видів грошової допомоги.

Соціальна допомога на дітей становить:

471 євро — для дітей 14–17 років;

390 євро — для дітей 6–13 років;

357 євро — для дітей до 6 років.

Крім цього, зберігаються:

Kindergeld — по 259 євро на кожну дитину;

Kinderzuschlag — доплата працюючим батькам до 297 євро на дитину;

державні аліменти — від 227 до 394 євро, якщо один із батьків не сплачує аліменти.

Допомога школярам і молодим батькам

Діти можуть розраховувати на оплату шкільного приладдя, харчування, екскурсій та гуртків.

Вагітні можуть претендувати приблизно на 95 євро щомісяця, а також на одноразову виплату від 500 до 1000 євро на придбання речей для новонародженого.

Після народження дитини можна оформити Elterngeld — мінімум 300 євро на місяць.

Виплати для працюючих

Українцям, які офіційно працювали в Німеччині, доступна окрема фінансова підтримка.

Зокрема:

допомога по безробіттю (ALG I) — 60% попередньої зарплати або 67%, якщо є діти;

субсидія на оренду житла (Wohngeld) — якщо доходів недостатньо для оплати житла.

Але зауважте, що отримувати одночасно соціальну допомогу та Wohngeld не можна.

Допомога людям, які потребують догляду

Особи з підтвердженою потребою в постійному догляді можуть отримувати Pflegegeld. Їм платять від 347 до 990 євро на місяць.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці можуть отримати гранти до 274 тисяч гривень від благодійників на відкриття або розвиток власної справи. Готові допомагати як тим, хто лише планує започаткувати бізнес, так і діючим підприємцям. Подати заявку можна до 14 липня після проходження визначених умов відбору.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні триває реєстрація на різні програми підготовки до опалювального сезону. Зокрема, жителям кількох громад надають грошову допомогу на закупівлю дров, вугілля чи інших видів твердого палива, щоб підтримати найвразливіших українців узимку.