Грошова допомога до 2 240 євро: кому з українців нададуть гранти

Чоловік та жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року у низці українських областей діє спільна програма громадської організації "Центр зайнятості Вільних людей" та міжнародної гуманітарної організації "Mercy Corps", що передбачає надання фінансової допомоги на підтримку бузнесу. У її рамках учасники можуть стати власником різних розмірів грантів.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на пресслужбу організації.

Кому з українців передбачена грантова допомога

Як зазначається, програма підтримки мікробізнесу покликана підтримати самозайнятість під час війни та мале підприємництво, зокрема, в областях, що безпосередньо постраждали від війни. У списку:

Дніпропетровська;

Одеська;

Чернігівська;

Київська.

У її рамках учасники отримають фінансові гранти на старт чи відновлення старого бізнесу, а також право на консультаційний супровід.

Програма доступна для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевого населення з територій, де велися чи досі тривають бойові дії (за наказом №376 Мінрозвитку громад).

До участі будуть допускати тільки тих, хто проживає на підконрольних уряду України територіях. Громадяни з районів активних бойових дій/територій із підвищеним ризиком не зможуть отримати підтримку.

Як зареєструватися на допомогу та інші деталі

За даними організації, відбиратимуть претендентів на конкурсній основі, а перевагу отримають заявники із реалістичними бізнес-ідеями та потенціалом до розвитку та які потребують фінансової підтримки на запуск або розширення справи.

За умовами програми, громадяни зможуть оформити фінансові гранти до 2 240 євро (еквівалент).

Для реєстрації у проєкті потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

"Підтримка надається на придбання необхідних засобів (прилади, інструментарій, обладнання тощо) для ведення власної справи", — йдеться у повідомленні.

Програму реалізовують за фінансової підтримки Швейцарії, наданій через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).

Подробиці щодо участі у програмі, умов та процедури відбору можна уточнити за контактом: +38097 460 10 48.

Організатори додали, що за період дії програми з 2023 року підтримали 343 мікробізнеси у різних областях, а команда проєкту здійснила близько 500 візитів та надала консультації, супроводжуючи учасників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з людей з інвалідністю гарантують від 200 000 грн. За новими правилами, збільшили термін звернення за офофрмленням виплат. Тепер це можна робити під час всього воєнного стану та ще трьох років після завершення. Окрім того, розширили коло осіб, які мають право на частку фіндопомоги.

Також Новини.LIVE писали, що у Сумах та області УВКБ ООН надає грошову допомогу людям, постраждалим через війну. За програмою, оформити виплати можна переселенцям та біженцям. Розмір допомоги залежатиме від обставин і коливатиметься від 10 800 до 12 300 грн (для кожної особи в родині).