Грошова допомога для пенсіонерів: хто і де отримає понад 40 000 грн

Чоловік та жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В одній з прифронтових областей України домогосподарства, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу у понад 40 000 грн. У липні 2026 року такою можливістю можуть скористатитися, зокрема, внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю та громадяни, віком понад 60 років.

Про те, як долучитися до програми підтримки, розповідають Новини.LIVE.

Кому і де нададуть грошову допомогу у понад 40 000 грн

Йдеться про втілення програми фінансової допомоги у Харківській області. Вона покликана надати домогосподарствам, які постраждали від війни, доступ до засобів для існування, отримати нові джерела доходу за рахунок розвитку сільськогосподарської діяльності, виробництва продуктів, а також надання важливих послуг.

Згідно з умовами програми, передбачаються різні розміри допомоги залежно від напрямку діяльності.

Зокрема, найбільше гарантують тим, хто займається тепличним господарством, розведенням корів (м’ясної, молочної продукції), виробництвом харчової продукції (випічкою, виготовленням напівфабрикатів, хліба та тортів), наданням послуг (пошив/ремонт одягу, будівництво, ремонти, побутові послуги, послуги краси). На такі напрямки можна оформити 42 000 грн.

Ті, хто займається свинарством (виробництво м'яса), іншим сільським господарством (вирощування ягід, овочів тощо) — 31 000 грн. На напрямок птахівництва (виробництво яєць, м'яса) нададуть 30 000 грн.

А тим, хто займається кролівництвом, козівництвом, іншим тваринництвом (зокрема, вівчарством, нутріями), а також бджільництвом, нададуть 29 000грн.

Критерії відбору та як подати заявку на виплати

"Програма екстреної підтримки засобів до існування" поширюється Харківський район, Безлюдівську громаду. У разі подання заявки організатори звертаттимуть увагу на соціальну та фінансову вразливість домогосподарств. Пріоритетне право на отримання виплат матимуть переселенці та жителі, які постраждали від війни.

Зокрема, на таку фіндопомогу зможуть претендувати домогосподарства з людьми з інвалідністю І-ІІ групи, серйозними хворобами, хто потребує лікування, родини з людьми похилого віку (60+).

Також виплати можуть надати:

Домогосподарствам-переселенцям; Родинам з безробітними від 50 років; Домогосподарствам з трьома і більше дітьми; Родинам, де є діти до двох років; Домогосподарствам, які очолюють матір-одиначка/батько-одинак, де є діти; Родинам, де всі віком 18-49 років безробітні.

Головною умовою є відсутність подібної допомоги від подібних гуманітарних організацій за останній рік.

Щоб долучитися до програми, потрібно заповнити онлайн-форму до 23:59 19 липня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку у деяких громадах можна отримати допомогу на підготовку до опалювального періоду. Вразливі категорії отримають на придбання твердого пічного палива по 19 400 грн. Звернутися за виплатамии можуть непрацездатні пенсіонери та особи з інвалідністю.

Раніше Новини.LIVE писали, в липні організація ADRA спільно зі Всесвітньо-продовольчою програмою в одній з областей приймають заявки на грошову допомогу. У рамках програми можна отримати по 900 грн. Така можливість доступна у місті Очаків. Окрім того, організація WFP буде проводити видачу продуктових наборів.