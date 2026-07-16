Гроші від УВКБ ООН: де ВПО можуть подати заявки на виплати

Люди похилого віку з паперами, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Влітку 2026 року програма фінансової допомоги Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) доступна ще в одній західній області. Долучитися до неї можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці, які повернулись додому.

Про те, хто і як може отримати виплати, розповідають Новини.LIVE.

Кому і де доступна грошова допомога від УВКБ ООН

За інформацією організації, реєстрація на грошову допомогу у 10 800 та 12 300 грн від УВКБ ООН стала можлива у низці населених пунктів Львівської області. Зокрема, 16 липня 2026 року подати заявки на участь у програмі можуть жителі Стрийської та Яворівської громади. Йдеться про громадян, які вимушено залишили свої оселі у небезпечних районах та прибули у цей регіон.

Родини можуть звернутися до пунктів збору даних, якщо є:

ВПО (за останні 45 днів), які залишили свої домівки на тлі загроз життю, обстрілів або обов’язкової евакуації. Переселенцями (від 46 днів до шести місяців), які переїхали через війну. Біженцями які повернулися з-за кордону додому після вимушеного переїзду, а також переселенці, які повернулись на колишню адресу після виїзду в інші регіони. Умова: повернення відбулося за останні 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Основними критеріями відбору для 2 та 3 категорій є:

сукупний дохід не перевищує 8 300 грн на кожного в родині на місяць;

факт близькості до лінії фронту, врахують умови проживання, склад родини, та наявність вразливості.

Де і як можна подати заявку та документи

Як зазначається, збір даних для виплати грошової допомоги від УВКБ ООН будуть проводити фахівці БФ "Право на захист".

Зокрема, прийом за живою чергою та попереднім записом відбуватиметься 16 липня до 14:00 у місті Стрий за такою адресою: вул. Небесної Сотні 1, (ККЦ).

У місті Яворів звернутися за оформленням допомоги можна до 15:00 16 липня за адресою: вул. Шашкевича, 1 А (Будинок Воїна ККЦ). Прийом також відбуватиметься за живою чергою та попереднім записом.

Потрібно мати при собі такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

податковий номер;

довідка ВПО/інше підтвердження переміщення;

свідоцтво про народження дітей;

банківська картка голови домогосподарства (IBAN).

документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Важлива також присутність усіх членів родини у пункті збору даних, а для маломобільних та дітей до трьох років потрібно мати оригінали документи та наявність меддовідки.

Остаточне рішення щодо виплат ухвалять фахівці фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім вимогам програми.

"Важливо. Ви можете звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували допомогу від інших міжнародних організацій, але з моменту отримання пройшло понад 3 місяці", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що можна отримати виплати від Карітас у Чернігівській області у липні. Звернутися за оформленням допомоги зможуть переселенці, які переїхали тимчасово приїхали у цей регіон через небезпеку для життя. У рамках програми евакуйованим громадянам нададуть виплату у 12 300 грн на одну особу. Йдеться про одноразову допомогу.

Ще Новини.LIVE писали, як долучитися до програми ERC у Харківській області. Для цього громадяни мають заповнити спеціальну форму до 19 липня включно. Зокрема, для кролівництва, козівництва, іншого тваринництва, а також бджільництва нададуть по 29 000 грн, для птахівництва (виробництво яєць, м'яса) — 30 000 грн, а для тепличного господарства — 42 000 грн.