Гроші від UNHCR у серпні: де дають виплати тим, кому 60+

Жінки похилого віку у місті. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Наприкінці серпня 2026 року в одному з північних міст громадяни можуть взяти участь у програмі підтримки від UNHCR Україна, що представляє The UN Refugee Agency. Вона передбачає надання фінансової допомоги до 12 300 грн людям, які належать до найбільш вразливих категорій. Зокрема, йдеться про громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

Про те, де відкрилась реєстрація для оформлення виплат, розповідають Новини.LIVE.

Де і кому доступна грошова допомога від UNHCR у серпні

За оприлюдненими відомостями організаторів, скористатися правом отримати фінансову допомогу за новими критеріями у межах плану гуманітарних потреб та реагування можуть жителі міста Чернігів.

Для подачі заявок запрошують такі категорії громадян:

Домогосподарства, які за останні 45 днів евакуювалися у зв'язку з загрозою життю/здоров'ю; Родини, які перебувають у тривалому переміщенні (до шести місяців); Домогосподарства, які повернулися на колишні адреси після вимушеного виїзду за кордон (не раніше трьох місяців та не пізніше одного року), або після виїзду в інші області.

Згідно з програмою UNHCR громадяни зможуть отримати два види фіндопомоги залежно від ситуації: 10 800 та 12 300 грн.

Також важливо відповідати наступним вимогам:

необхідно, щоб сукупний дохід був у межах 8 300 грн на кожного в родині щомісяця;

на право на виплати будуть вливати: близькість до фронту, умови проживання, вразливість (люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, багатодітні родини).

Як подати заявку для участі у програмі допомоги

Громадяни, які відповідають умовам і бажають отримати грошову допомогу від The UN Refugee Agency, мають заповнити спеціальну онлайн-форму.

Однак, за словами організаторів, йдеться лише про попередню реєстрацію. Тоді як остаточне рішення про виплати буде ухвалювати фахівець фонду.

З тими, хто відповідатиме вимогам, додатково зв'яжуться телефоном для призначення особистої зустрічі.

"Заповнення анкети не дорівнює реєстрації. З тими, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації", — йдеться у повідомленні.

Заздалегідь необхідно зібрати такий пакет документів (оригінали):

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку ВПО/інше підтвердження про переміщення;

свідоцтво про народження дітей;

реквізити карти (IBAN);

документи, що підтвердять інвалідність чи опіку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку діє програма Естонської ради у справах біженців, що передбачає надання фіндопомоги евакуйованим родинам в одному з прифронтових регіонів України. У її рамках кожному в домогосподарстві виплатять по 12 300 грн (за три місяці).

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні реалізує програму підтримки Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Він проводить реєстрацію на надання допомоги на зиму в одній з північних областей. Громадяни можуть отримати грошову допомогу у розмірі 19 400 грн.