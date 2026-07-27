Гроші на дрова: де і кому з пенсіонерів доступна допомога у 19 400 грн

Чоловік рубає дрова, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 14 серпня 2026 року жителі одного з прифронтових міст зможуть оформити одноразову грошову допомогу на купівлю твердого пічного побутового палива для опалювального сезону 2026–2027 років за рахунок коштів міжнародних гуманітарних організацій. Гроші нададуть громадянам, які належать до соціально вразливих категорій.

Про те, хто і де зможе отримати виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога міжнародних організацій

За інформацією міської ради, реєстрація громадян для включення до переліку потенційних отримувачів коштів (19 400 грн) на тверде пічне побутове паливо у рамках постанови уряду № 985 доступне у місті Охтирка Сумської області.

Згідно з умовами програми, подати заявки зможуть домогосподарства, які:

використовують тверде пічне паливо для опалення осель;

належать до однієї з соціально вразливих категорій.

Звернутися за виплатами можуть громадяни з такими вразливостями:

Самотні непрацездатні люди пенсійного віку; Люди з інвалідністю та родини, у складі яких є діти з інвалідністю; Родини з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО); Багатодітні сім'ї; Самотні матері (батьки), які отримують держдопомогу; Особи, які отримують допомогу при народженні дитини; Багатодітні сім'ї; Дитбудинки сімейного типу, прийомні родини; Одержувачі субсидій та пільг на придбання твердого пічного побутового палива.

Куди звертатися за виплатами та список необхідних документів

Як зазначається, прийом заяв від громадян здійснюватиме управління соціальної та ветеранської політики Охтирської міської ради до 14 серпня 2026 року. Адреса: м. Охтирка, вул. Перемоги.

Він відбудеться виключно за попереднім записом по номеру телефону: 095 339 46 09.

"Звертаємо увагу, що відповідно до постанови КМУ № 985 від 13.08.2025 у разі отримання в опалювальному сезоні 2026-2027 р. одноразової грошової допомоги на опалення субсидія або пільга, або додаткова підтримка на придбання твердого пічного побутового палива в такому опалювальному сезоні не надається", — пояснюють організатори.

Заявники, які звернуться до управління у визначений період, отримають можливість подати документи. Необхідно заздалегідь підготувтаи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку про зареєстровану адресу проживання/реєстрації (ДІЯ, ЦНАП);

документи, що посвідчать належність до вразливих категорій; довідка про відкриття рахунку (IBAN);

довідка про склад родини та наявність пічного опалення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто зможе оформити виплати від Карітас у липні у Запорізькій області. У рамках програми пріоритет отримають громадяни, які проживають у прифронтових населених пунктах та постраждали через воєнні дії. Виплати нададуть на основні життєві потреби.

Також Новини.LIVE писали, що у чотирьох областях можна отримати фіндопомогу у понад 2 000 євро. Подати заявки зможуть тільки ті, хто проживає на підконрольних уряду територіях. Виплати нададуть вразливим категоріям громадян, які постраждали через війну. Оформлені кошти можна буде спрямувати на придбачння необхідних засобів для бізнесу (техніка, інструменти, обладнання).