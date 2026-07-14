Гроші для постраждалих від війни: хто може отримати 32 000 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Благодійна організація "Щедрик" у партнерстві з благодійним фондом "Право на захист" та за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) відкрили реєстрацію на надання грошової допомоги до 32 000 грн. Отримати кошти зможуть домогосподарства, які постраждали через бойові дії чи через переміщення.

Про те, хто може оформити фіндопомогу, інформують Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога до 32 000 грн

Виплати доступні в рамках проєкту "MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику", що передбачає надання коштів на втілення та розширення власної справи.

Грошова допомога розрахована на домогосподарства, у яких забезпечені основні потреби. Виплати можна буде витратити на необхідні товари чи відновлення старих джерел доходу у сфері позафермерської діяльності.

Взяти участь у проєкті зможуть громадяни, які:

За останні пів року перемістилися з окупованих, прифронтових територій чи районів ведення активних бойових дій та мають статус переселенця чи підлягали під евакуацію;

Протягом останніх 45 днів хтось в родині отримав травми від обстрілів чи загинув;

За попередні 45 днів було пошкоджене житло, бізнес або втратилась можливість виконувати самозайняту діяльність через атаки.

Які правила реєстрації у програмі допомоги

Організатори зазначають, що якщо є бізнес-ідея чи в планах — відновити власну справу, то необхідно поспішити заповнити анкету. Список громад і районів, де реалізується проєкт, та види діяльності, на які поширюється допомога, стануть доступні, якщо почати заповнювати онлайн-форму.

У разі заповнення анкети заявники отримають шанс у рамках проєкту "MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику" отримати фіндопомогу до 31 900 грн.

Проте сам факт проходження анкетування ще не може гарантувати надання коштів.

Отриману інформацію оброблять у рамках вимог захисту персональних даних та у підсумку ухвалять рішення про можливість надання фіндопомоги.

Деталі щодо відповідного проєкту можна учтонити за такими контактними номерами:

0 800 337 845;

073 733 78 45;

099 733 78 45.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що можливість реєстрації у програмі UNHCR Ukraine відкрилась для жителів місті Біла Церква Київської області. Вона розрахована на громадян, які переміщувалися під час воєнного стану. Зокрема, ВПО (за останні 45 днів), які виїхали з домівок через загрозу життю, отримають 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Карітас-Спес відкрив реєстрацію на надання фіндопомоги жителям одного з прифронтових регіонів. Передбачається надання двох видів виплат. Зокрема, грошова допомога у сумі 12 300 грн буде надана для важко поранених громадян. З цього моменту має пройти не більше 45 днів.