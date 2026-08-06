Газифікація "під ключ": чому підключення може коштувати більше 100 тисяч

Працівники газової сфери, платіжки. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У рамках підготовки до зими, під час якої можуть загрожувати нові відключення електроенергії, власники осель з електроопаленням та електроплитами можуть обрати альтернативу — природний газ. Відомо, які зараз діють правила проведення, скільки коштує та чи можуть газівники відмовити у цьому випадку.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали профільного видання "Газправда".

Що потрібно для газифікації будинку у 2026 році

За словами експертів, природний газ став би хорошим варіантом, особливо, якщо неподалік є газопровід. Для приєднання до газорозподільної системи потрібно звернутися до місцевого оператора газорозподільної системи (ГРМ) із заявою про приєднання для побутових споживачів.

До заяви необхідно додати документи, а також заповнити опитувальний лист. Зокрема, якщо будинок раніше опалювався централізовано від місцевого теплокомуненерго, то треба додати копію рішення відповідної комісії щодо відключення будівлі від системи централізованого опалення.

Якщо інформація потребує уточнення, то оператор ГРМ упродовж п’яти робочих днів з дати реєстрації запиту направить замовнику письмове звернення. За відсутності зауважень або після їх усунення газівники протягом десяти робочих днів мають надати сформовану заяву приєднання до умов договору розподілу газу.

На основі даних опитувального листа оператор має визначити тип приєднання та надати підписаний проєкт договору, технічні умови та рахунки для оплати.

Скільки коштує підключення до газу

У 2026 році вартість газифікації складається з кількох основних частин. А саме:

Стандартне приєднання

Воно можливе, якщо від межі ділянки до газопроводу не більш ніж 25 метрів у сільській місцевості та 10 метрів у міській, а потужність об’єкта не вища за 16 куб. м/год. Водночас земельна ділянка має прилягати до дороги з газопроводом.

Експерти навели приклад у Волинській області: стандартне приєднання для потужності до 2,5 куб. м/год коштує 23 868 грн. Термін виконання робіт — до трьох місяців.

Нестандартне приєднання

Решта випадків вважаються нестандартними, а вартість визначатиме оператор ГРМ і може бути значно вищою, залежно від довжини та складності газопроводу.

Оплата має покрити зовнішнє газопостачання — від точки врізки до лічильника на межі ділянки.

Водночас, щодо внутрішнього газопроводу, то проєкт та монтажні роботи мають оплачуватися окремо. Вартість проєкту — від 8 до 12 000 грн, монтажні роботи та матеріали — від 10 000грн до понад 100 000 грн.

Домогосподарство має самостійно купити обладнання для газового опалення. Йдеться про котел, радіатори та інше обладнання, погоджуючи характеристики з оператором ГРМ. З огляду на це, загальна сума витрат може перевищувати десятки тисяч гривень.

Також близько 8% газорозподільних мереж належать громадам, кооперативам чи приватним особам, а тому власник труби повинен надати письмову згоду на врізку. Без цього приєднання буде неможливе.

Відмовити у газифікації можуть лише у двох випадках:

у разі відсутності або недостатності вільної потужності газопроводу;

у разі недотримання процедури приєднання.

У випадку відмови оператор ГРМ зобов’язаний надати посилання на відповідну норму законодавства та повідомити територіальний орган Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Замовник має право подати скаргу до регулятора.

Експерти підсумували, що газифікація є складним процесом, що включатиме подання заяви, оплату приєднання, внутрішні роботи та придбання обладнання. Водночас вартість буде залежати від типу приєднання, складності робіт та вибору обладнання.

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