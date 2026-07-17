Блокування у ПриватБанку: як діяти, якщо рахунок потрапив під фінмоніторинг

Картка в руках та банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк", як і інші фінустанови на українському ринку, може заблокувати всі банківські карти та зовсім закрити рахунки за підозрілої діяльності клієнтів, ознаки якої визначають у рамках закону про фінансовий моніторинг. Експерти пояснили, як за такої ситуації швидко розблокувати гроші.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію податкового юриста Вадима Оксентюка.

Як діяти, якщо рахунок ПриватБанку потрапив під фінмоніторинг

За словами експерта, клієнту на тривалий час можуть заблокувати доступ до власних коштів, а на швидкість зняття обмежень впливають перші дії після отримання відповідного повідомлення від банку. Зволікання можуть призвести до блокування на тиждень та місяці.

У разі втрати доступу до рахунку необхідно виконати такі кроки:

З'ясувати причину — банк спочатку зупиняє саму фіноперацію на термін до двох робочих днів. Йдеться про автоматичну паузу на час перевірки системою. На цьому етапі варто зателефонувати до банку та уточнити, яка саме операція викликала підозри. Дочекатись офіційного запиту. Як правило, банк має надіслати перелік документів, які потрібно подати. На відповідь відводиться до чотирьох робочих днів. Якщо за цей термін не вдасться швидко зібрати документи, то про це необхідно повідомити одразу, а не в останній день. Зібрати "золотий стандарт" документів для самої операції: договір, акти, накладні, підтвердження походження джерел коштів (декларація/довідка про доходи), написати пояснення економічної суті фіноперації. Чим конкретніші та детальніші будуть пояснення, тим швидше знімуть блокування. Подати письмово і зберігати підтвердження подання, що буде доказом, що клієнт не пропустив відведений термін. Банк зобов'язаний розглянути подані документи за три-п'ять робочих днів. Якщо пояснення буде вичерпним — рахунок розблокують, якщо ні — попросять ще документи або відмовлять. У разі відмови необхідно вимагати письмове мотивоване пояснення — без нього не буде далі з чим працювати. Йдеться про подальші скарги до Національного банку України (НБУ) або суду.

Експерт зауважив, що ключова помилка перших годин, яку допускають клієнти, — мовчки чекати розблокування.

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Через що ПриваБанк може розірвати договір

Державний банк у рамках закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", може не просто без попередження заблокувати банківські карти, а й повністю закрити усі рахунки, якщо діяльність виявиться підозрілою.

Зокрема, припинення співпраці з клієнтами може виникнути з низки причин. У цьому контексті ПриватБанк ретельно стежить за:

операціями з великими сумами готівкових коштів чи великою частотою відправлень;

операціями на нетипові для клієнта суми;

переказами політично значущих осіб (PEP), тобто чиновників, депутатів усіх рівнів;

операціями фізосіб-підприємців та фірм, яким менше трьох місяців з дати відкриття.

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