Фіндопомога Карітас: кому з ВПО доступні виплати на 6 місяців
У липні 2026 року жителі одного з українських міст можуть оформити грошову допомогу від представництва мережі благодійних організацій "Карітас України". Згідно з умовами програми, родини, які були змушені залишити власні оселі через війну, зможуть розраховувати на виплати для оренди житла.
Про те, кому і де передбачена підтримка, розповідає видання Новини.LIVE.
Хто з ВПО може оформити фінансову допомогу від Карітас
Йдеться про реєстрацію у цільовій програмі з підтримки домогосподарств з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яку реалізує благодійний фонд "Карітас Полтава". Переселенці матимуть нагоду отримати фінансову підтримку, розраховану на шестимісячний період.
У межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" громадяни зможуть отримати допомогу, якщо недавно переїхали у Полтаву.
Згідно з критеріями відбору, до участі запрошуються внутрішньо переміщені особи, які переїхали у приймаючу громаду за останні 30 днів.
Заявники мають також відповідати щонайменше одному з критеріїв соціальної вразливості:
- Громадяни з інвалідністю;
- Люди з важкими захворюваннями;
- Самотні громадяни старшого віку (60+);
- Домогосподарства, які складаються з 1-2 літніх людей без підтримки рідних;
- Самотні матір, батько чи опікун неповнолітніх дітей;
- Багатодітні родини, де є троє і більше дітей до 18 років.
Як подати заявку на участь у програмі допомоги
Для реєстрації у програмі допомоги від представництва мережі благодійних організацій "Карітас України" необхідно мати такі документи:
- паспорт (оригінал);
- ідентифікаційний код;
- довідку переселенця (видану до 30 днів тому);
- реквізити рахунку (IBAN);
- документи, що підтвердять критерії вразливості;
- довідку ОК-5/ОК-7.
Також діють обмеження для права на виплати:
- заявники не отримували подібної грошової допомоги від інших організацій;
- середньомісячний дохід на кожного в родині не перевищує 8 422 грн.
Зареєструватися на отримання допомоги можна в осередку "Карітас Полтава" за адресою: вул. Гоголя, 28.
Можливість отримати допомогу можна уточнити за номером телефону: 0503464693, 0508887029.
Раніше Новини.LIVE розповідали про те, хто зможе оформити виплати у розмірі 2 600 доларів у липні. У рамках програми від організації Mercy Corps, кошти отримають самозайняті громадяни та малі підприємці в регіонах, що постраждали через війну.
Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що в липні в одному з регіонів українці зможуть отримати допомогу від Естонської ради у справах біженців. Передбачається надання до 42 000 грн на діяльність у сільській сфері. Зокрема, на такі виплати можуть претендувати сім'ї, де є люди похилого віку.
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