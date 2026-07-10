Фінансові гранти у 4 регіонах: кому і де виплатять 2 600 доларів

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Влітку 2026 року жителі чотирьох українських регіонів можуть отримати фінансову допомогу на запуск чи розвиток власної справи. У рамках відповідної програми учасники мають шанс стати власником гранту у 2 600 доларів.

Про особливості надання таких виплат розповідає редакція Новини.LIVE.

Хто може отримати фінансову допомогу у 2 600 доларів

Йдеться про програму підтримки мікробізнесу, що реалізують спільно громадська організація "Центр зайнятості Вільних людей" та міжнародна гуманітарна організація "Mercy Corps".

Ініціатива покликана підтримати самозайнятість під час воєнного стану та розвиток малого підприємництва, зокрема, у регіонах, що постраждали від війни.

У рамках програми учасникам нададуть фінансову підтримку на започаткування чи відновлення бізнесу, а також консультаційний супровід на цьому шляху.

Запрошують до участі

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО); Місцеве населення, що мешкає на територіях, де велися/ведуться бойові дії (за наказом №376 Міністерства розвитку громад та територій).

Участь можлива виключно за умови, що відповідна територія перебуває під контролем уряду України. Громадяни з районів активних бойових дій/територій із підвищеним ризиком не зможуть бути підтримані.

Йдеться про такі регіони:

Дніпропетровський;

Одеський;

Чернігівський;

Київський.

Як подати заявку на виплати та інші нюанси

Відбір претендентів буде відбуватися на конкурсній основі. Перевагу нададуть заявникам із реалістичними бізнес-ідеями з наявним потенціалом до розвитку, розумінням ринку та які потребують фінпідтримки на запуск або масштабування справи.

Зареєструватися у проєкт можна, заповнивши спеціальну форму.

Деталі щодо участі, умов програми та механізму відбору можна уточнити за телефоном гарячої лінії: +38097 460 10 48.

"За час реалізації Програми з 2023 року, вже підтримано 343 мікробізнеси у різних регіонах України, а команда проєкту здійснила понад 500 індивідуальних візитів і консультацій, супроводжуючи учасників на всіх етапах розвитку їхньої справи", — повідомляють організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УВКБ ООН відкрила реєстрацію на фінансову допомогу у ще одному місті. У рамках нової цієї програми, громадянам можна буде отримати на кожного в родині до 12 300 грн. Участь можуть брати переселенці та біженці.

Ще Новини.LIVE повідомляли, кому доступна програма допомоги за фінпідтримки Норвегії. Таку можливість реалізують у Дніпропетровській області. У рамках програми нададуть гранти на ведення господарства до 17 700 грн. Подавати заявки можна тільки до 13 липня.