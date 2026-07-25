Енергетикам виплатять премії по 200 000 гривень: хто отримає гроші

Енергетик під час ремонтних робіт, гроші, світло у вікнах будинку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Кабінет міністрів України у 2026 році виплатить по 200 000 гривень премії. Виплати передбачені лише для 50 енергетиків. Рішення, кому саме надавати виплату, затверджуватиме уряд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Детальніше про премії по 200 000 гривень

За інформацією відомства, щорічна премія за "Вагомий внесок у забезпечення енергетичної стійкості України" надаватиметься як українцям, так і іноземцям. Подаватися на виплату також можуть працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Кандидатів обиратиме спеціальний Комітет, який очолить перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики.

Хто зможе отримати

Претендентувати на премію можна, якщо енергетики:

зробили вагомий особистий внесок у забезпечення стійкої роботи енергосистеми;

працювали над відновленням пошкоджених енергооб'єктів;

ліквідовували наслідки ворожих атак;

впроваджували сучасні технології, інноваційні рішення та проєкти з розвитку енергетичної інфраструктури.

Прийом документів триватиме до 30 вересня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, хто з людей з інвалідністю гарантовано отримає від 200 000 гривень. В Україні збільшили термін звернення за оформленням виплат. Тепер це заяви приймають під час всього воєнного стану та ще трьох років після завершення. До того ж розширилося коло осіб, які можуть отримати частку від виплати.

Також Новини.LIVE писали про нову фінансову допомогу майже в 11 000 гривень. Виплатамм жителів Запоріжжя забезпечує благодійна організація Українська освітня платформа в рамках програми Надійні руки. Допомогу отримають сім’ї з середньомісячним доходом менше, ніж 8 422 гривні на одну особу.