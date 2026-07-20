МОЗ розширило програму "Доступні ліки": українцям роздадуть ще 260 ліків безкоштовно

Фармацевт в аптеці, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям, які лікують серцево-судинні захворювання, стане трохи легше заощадити на ліках. Уряд розширив програму "Доступні ліки", додавши до неї ще 260 нових препаратів. Більшість із них можна буде отримати абсолютно безкоштовно, а за частину доведеться лише трохи доплатити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Які препарати тепер можна отримати

До оновленого переліку включили 260 нових торговельних назв ліків для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. З них:

173 препарати пацієнти можуть отримати безкоштовно;

87 препаратів — із частковою доплатою.

Щоб скористатися програмою, достатньо звернутися до свого лікаря та отримати електронний рецепт.

Чому програму розширили

У МОЗ пояснили, що серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні. Саме вони спричиняють майже 68% усіх смертей. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, до 80% таких випадків можна було б уникнути, якщо вчасно виявляти хвороби, проходити профілактичні огляди та регулярно приймати необхідні ліки.

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У списку стало більше українських препаратів

Цього разу до програми також додали більше ліків українського виробництва. Йдеться про:

67 однокомпонентних препаратів;

35 комбінованих препаратів, які виробляють в Україні.

Зараз до програми "Доступні ліки" входить уже 1 038 препаратів. Отримати їх можна у 17 470 аптеках по всій Україні, які працюють за цією програмою. За весь час, поки програма існує, безкоштовними або ліками зі знижкою вже скористалися понад 6,4 мільйона українців.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть вимагати компенсацію за лікарську помилку, якщо дії або бездіяльність медика спричинили шкоду здоров’ю. Постраждалий може звернутися зі скаргою до керівництва медзакладу, МОЗ чи правоохоронців, а також подати позов до суду про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Також Новини.LIVE про безкоштовні послуги у станціонарах. Пацієнти мають право безкоштовно отримувати аналізи, обстеження, ліки, харчування та інші медичні послуги. Якщо у лікарні вимагають оплату за послуги, які покриває держава, пацієнтам рекомендують звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або подати офіційну скаргу.