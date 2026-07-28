Доступні кредити за програмою "5-7-9": заборгованість зросла майже до 9 мільярдів гривень

Рука тримає папку, готівка і банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Заборгованість держави перед банками за програмою доступних кредитів "5-7-9" сягнула майже 9 мільярда гривень. Лише за перше півріччя 2026 року невиплачені компенсації зросли на понад півтора мільярда гривень. Показник злетів у шість разів порівняно з минулорічним. Ситуація вказує на дисонанс між заявленими умовами програми та реальними можливостями країни.

Про це повідомляє Економічна правда, передають Новини.LIVE.

Кредити ростуть швидше за бюджет

За даними фахівців, станом на початок липня 2026 року пільговий кредитний ліміт досяг 189,3 млрд грн.

Головними причинами зростання навантаження на бюджет стали:

урядові ініціативи під 0% для купівлі енергообладнання, збільшення лімітів для інвестицій до 250 млн грн та пільгові ставки від 1% до 5% для підприємств у прифронтових зонах;

масштаби залучення. За шість років роботи програми підприємці отримали понад 137 тисяч позик на суму, що перевищує 500 мільярдів гривень;

втрата сезонності. Якщо раніше накопичені борги погашалися на початку року, то у 2026 році висока заборгованість зафіксована навіть у середині року.

Що це означає для банків та позичальників

У Міністерстві фінансів зазначають, що мова йде про так звану квазізаборгованість. Це процес, коли повернення основного кредиту повністю лежить на підприємцях.

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Держава, в свою чергу, затримує виплату різниці між ринковою та пільговою ставками саме банкам. Це створює низку негативних наслідків.

Банки змушені чекати належні їм виплати, що може вдарити по невеликих приватних фінустановах. Наразі перевірки не виявили фактів стягнення з бізнесу прихованих комісій. Проте банки вже починають обережніше видавати нові пільгові кредити або надають перевагу виключно ринковим позикам.

Прогнози та майбутнє програми

За прогнозами Національного банку України, до кінця 2026 року сума заборгованості за програмою "5-7-9" може легко розширитися до 10 мільярдів гривень.

Попри фінансовий тиск, програма залишається критично важливою для бізнесу, який відновлює виробництво або працює в умовах воєнного стану. Проте експерти застерігають: без залучення додаткових джерел фінансування, подальше накопичення боргу ризикує підірвати довіру банків до державних гарантій.

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