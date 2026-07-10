Доплати до пенсії у серпні: хто з українців отримає 450 грн

Жінка похилого віку, гроші у гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) окремим категоріям громадян виплатить додаткову грошову допомогу до пенсії. Суми різнитимуться, адже залежатимуть від певних статусів, а стартуватимуть з 450 грн.

Про те, хто має право на доплати, розповідає портал Новини.LIVE.

Кому з пенсіонерів надійдуть доплати у серпні

За даними фонду, наступного місяця громадяни отримають від держави додаткову допомогу, присвячену Дню Незалежності України. Раніше відповідні доплати надавали до 9 травня, однак останні роки перенесли виплати на кінець літа.

Згідно з постановою уряду №602, додаткову допомогу виплатять у рамках двох законів:

закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцахисту";

закону "Про жертви нацистських переслідувань".

Претендувати на виплати можуть громадяни похилого віку за наявності особливих статусів, визнаних законодавстом. Зокрема, на допомогу у розмірі 450 грн зможуть розраховувати кілька категорій громадян. А саме:

Учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання; Особи, насильно вивезені на примусові роботи; Діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби проти націонал-соціалістського режиму у тилу ворога.

Також законами передбачаються й інші суми одноразової грошової допомоги. Зокрема, на 650 грн мають право члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни та захисників України, окремі категорії вдів та вдівців.

Доплату у розмірі 1 000 грн отримають пенсіонери, які мають статуси: учасника бойових дій чи постраждалих учасників Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, колишніх дітей батьків, народжених у місцях примусового тримання.

Крім того, пенсіонерам з інвалідністю у зв'язку з війною та колишнім малолітнім (до 14 років) в’язнями концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, які нині мають статус інвалідність (третя група) через загальні хвороби, трудове каліцтво та інші причини, передбачена виплата у сумі 2 700 грн. А також:

для І групи — 2 900 грн;

для ІІ групи — 3 100 грн.

Розраховувати на найбільшу виплату у 3 100 грн зможуть теж громадяни, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною.

Як отримати додаткові виплати пенсіонерам

У Пенсійному фонді пояснили, що люди похилого віку отримають разову допомогу до Дня Незалежності разом з основною сумою пенсії. Однак право на нарахування виплат варто завчасно уточнити, оскільки за певних обставин необхідно буде написати окрему заяву та особисто подати:

до сервісного центру ПФУ або Центру надання адмінпослуг за адресою проживання/фактичного перебування;

поштою на адресу тероргану Пенсійного фонду;

сайт електронних послуг ПФУ через кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Зокрема, громадяни мають зазначити у заяві:

реквізити документа, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код;

реквізити посвідчення особи, що дає право на допомогу;

номер банківського рахунку.

Також у Пенсійному фонді уточнили, що надходження одноразової виплати до Дня Незалежності не скоротить розмір базової соціальної допомоги, адже така виплата належить до тих, що не враховується до середньомісячного загального доходу родини для розрахунку такого виду держдопомоги.

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