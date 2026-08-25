Доплати до пенсій від 150 до 5 700 грн: хто отримає у вересні

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У вересні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує громадянам низку різноманітних надбавок, доплат та підвищень до пенсій за окремими правилами залежно від наявності відповідних статусів. Сукупно налічується близько десяти додаткових виплат, а нарахування відбудеться як автоматично, так і через особисте звернення.

Про те, хто матиме право на виплати наступного місяця, розповідає видання Новини.LIVE.

Надбавки за вік

Зокрема, у вересні ПФУ надасть надбавки громадянам поважного віку: з 70 років пенсіонери отримають додатково 300 грн, з 75-ти — 456 грн, з 80-ти — 570 грн. Відповідні доплати не сумують, а нарахують різницю після досягнення вікової планки. Головною умовою у призначенні виплат є певний розмір пенсії. Він не має бути вищим за 10 340 грн.

Доплати на догляд

80-річні пенсіонери, які не мають рідних, наділені правом на надбавку "на догляд". Сума доплати дорівнює 40% від розміру прожиткового мінімуму (у 2026 році — 1038 грн/міс.).

Таку доплату гарантують громадянам, яким потрібна стороння допомога, зокрема людям з інвалідністю, яким не надають такий вид пенсійного забезпечення. Для цього необхідно медичне підтвердження — лікарський висновок. Такі виплати вимагають особистої участі заявника у вигляді звернення до медзакладу та ПФУ.

Надбавки за утримання

У вересні непрацюючі пенсіонери, які утримують рідних, отримають доплати. Зокрема, дідусям чи бабусям, які мають неповнолітніх онуків, або дорослого з інвалідністю, передебачена надбавка у 150 грн на кожну дитину.

Водночас така надабавка для військових пенсіонерів буде значно вищою. Якщо такі особи утримують рідних, то їм доплачують 50% від розміру прожиткового мінімуму (у 2026-му — 1 297 грн) за кожну особу. Ключова умова для надання виплати — відсутність роботи чи бізнесу.

Доплати для донорів

Також громадяни зі статусом "Почесного донора України" чи "Почесного донора СРСР" мають право на надбавку у 10% від суми прожиткового мінімуму (у 2026-му — 259 грн/міс.).

Хоч цьогоріч такі доплати для нових донорів відмінили, у вересні додаткові суми отримають ті, хто оформив їх раніше.

Виплата 5 700 грн до пенсії

У рамках закону №3113-ІХ борці за незалежність України у XX столітті, які постраждали від репресій у радянський час, отримають додаткові виплати коштів. Завдяки щорічному осучасненню виплата зросла до 5 667 грн.

Таким громадянам потрібно подати заяву та документи, що підтвердять статус реабілітованої особи або учасника визвольного руху, до Пенсійного фонду.

Доплати для 65-річних

Також держава надає гарантовані мінімуми для громадянин, віком понад 65 років, якщо пенсія виявиться меншою за 4 213 грн.

Відповідні донарахування відбудуться за умов: повний страховий стаж (30 років для жінок/35 для чоловіків), відсутність роботи.

Передбачається автоматичне надання доплати до гарантованої суми, громадянам нема потреби звертатися до ПФУ.

Надбавка у 2 595 грн до пенсії

Доплата у сумі 2 595 грн передбачена для громадян, які мешкали у радіаційно забруднених зонах безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення на 26 квітня 1986-го та у період до січня 1993-го. Розраховувати на виплату можна навіть за відсутності документальних даних.

Цього року уряд розширив підстави для підтвердження факту проживання, якщо не збереглися документи.

Оновити дані необхідно до 30 вересня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали про право на доплату до пенсії за віком громадянам, які мають статус учасника бойових дій. Відповідні надбавки прив'язані до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026-му сума зросла до 648 грн. Додаткова виплата дорівнює 25% від мінімуму. Суму можуть щороку переглядати через зміну показника прожиткового мінімуму.

Ще Новини.LIVE писали, що деякі громадяни мають право на максимальну пенсію у близько 26 000 грн. За нормами закону, найвищі пенсії виплачують за спецзаконами. Як правило, їх надають за виняткову роботу у період трудової діяльності, а також тим, хто працював у силових чи державних органах. Визначають суми пенсій для таких осіб інакше, аніж для традиційних виплат.