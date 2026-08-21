Пенсії зростуть на понад 2 500 грн: хто і як може оформити доплату

Людина похилого віку та перехожі. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни можуть претендувати на щомісячну фінансову державну підтримку у розмірі понад 2 500 грн. При цьому у 2026 році розширили перелік випадків, коли людина може звернутися до тимчасової комісії навіть, якщо документи, що дають на неї право, були втрачені, чи відсутні дані у державних реєстрах та інформаційних системах.

Про те, хто має право на доплати та як змінились правила оформлення, розповідають Новини.LIVE.

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Кому держава гарантує надбавку до пенсії у близько 2 500 грн

Розраховувати за відсутності документальних даних на додаткову суму коштів можуть громадяни, які проживали у радіаційно забруднених зонах безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення станом:

на 26 квітня 1986 року;

у період до 1 січня 1993 року.

Відповідна державна фінансова підтримка передбачена законом 4695-IX "Про Держбюджет-2026".

У 2026 році уряд розширив підстави для підтвердження факту проживання, оскільки до цього діяли певні обмеження. Йдеться про дію експериментального проєкту, що передбачає внесення втрачених відповідних відомостей до реєстрів територіальних громад. Спецкомісії зобов'язані встановити факт проживання навіть, якщо така інформація у реєстрах та документах не значилась до цього.

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Звернутися за виплатами можуть ті, хто фактично проживав у радіаційно забруднених зонах безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення, однак не збереглось документального підтвердження цього. А саме:

Якщо було втрачено паспорт громадянина; Не були вказані дані у Єдиному держдемографічному реєстрі; Не внесено інформацію до бази Державної міграційної служби.

Новий підхід дасть змогу підтвердити право на надання виплат у разі зміни адреси проживання чи проживання спільно з батьками.

Метою рішення є прагнення повернути справедливість та надати право на доплату до пенсії людям, які документально не можуть скористатися ним через відсутність або неповноту відомостей в державних інформсистемах не з власної вини.

Як визначають розмір доплати та як оформити

Згідно з правилами, розмір доплати для осіб, які проживали у радіаційно забруднених зонах, залежить від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія). У 2026 році через підвищення відповідного показника зросла і сума виплати — до 2 595 грн.

Для того, щоб оформити відповідні надбавки у рамках проєкту з внесення такої інформації у реєстри територіальних громад громадяни повинні звернутися у тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях (ОВА).

На оновлення даних відведено час до 30 вересня 2026 року. В уряді розраховують, що відповідна можливість розширить права непрацюючих пенсіонерів, які є власниками статусу постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, у питанні державної підтримки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні деяким громадянам похилого віку надане право отримати додаткові суми до пенсії. Розраховувати на разові доплати від ПФУ можуть кілька категорій осіб з особливими статусами. У 2026 році розмір такої держпідтримки коливається від 450 до 3 100 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що у 2026 році середній розмір пенсії становить трохи більше 7 000 грн для більшості українських громадян. Водночас, українці до виходу на "заслужений відпочинок" можуть дізнатися суму своєї майбутньої пенсії. Для цього треба знати точну інформацію щодо офіційної заробітної плати та обсягу набутого стажу. Зокрема, відомо, скільки отримають ті, у кого дохід був 18 000 грн.