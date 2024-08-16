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Долар, євро та злотий здешевшали — курс валют на 16 серпня

16 серпня 2024 09:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Курс валют сьогодні 16 серпня — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні
Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На ранок 16 серпня, долар США трішки здешевшав, а за ним втратили вартість євро та польській злотий. Проте здешевлення не є занадто значним, особливо у злотого.  

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара

Курс американського долара станом на 16 серпня встановлено на рівні: 41,13 (-0,19)

Курс євро

Офіційний курс євро, як затвердив Нацбанк, становить 45,30 (-0,24).

Курс злотого

За НБУ курс злотого у четвер становить 10,58 (-0,01).

Курс долара в банках

За даними Мінфіну, у ПриватБанку долар купують за 40,75, продають — за 41,35. Райффайзен Банк купує цю валюту за 40,90, продає — за 41,31. В Ощадбанку вартість долара під час купівлі становить 41,05, а під час продажу — 41,65.

Курс євро в банках

Водночас вартість євровалюти в ПриватБанку під час купівлі 44,45, під час продажу — 45,45. У Райффайзен Банку євро купують за 45,00, а продають — за 45,56. Ощадбанк купує цю валюту за 44,80, а продає — за 45,70.

Курс злотого в банках

Тим часом курс польського злотого в ПриватБанку під час купівлі 10,47, а під час продажу — за 10,64. Райффайзен Банк купує цю валюту за — 9,50, а продає — за 10,90. В Ощадбанку злотий купують за 10,00, а продають — за 10,60.

Долар, євро та злотий здешевшали — курс валют на 16 серпня - фото 1

Курс долара в обмінниках

На готівковому ринку вартість долара майже не змінилась. Валюта коштує в середньому у купівлі 41,28, у продажу — 41,35.

Курс євро в обмінниках

Євровалюта трохи здешевшала. В середньому купівля євро становить 45,25, а продаж — 45,40.

Курс злотого в обмінниках

Вартість польського злотого на готівковому ринку теж пішла вниз — 10,40, в продажі — 10,53.

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Прогноз курсу долара

Нагадаємо, що станом на кінець літа 2024 року, Національний банк України (НБУ) оцінив ситуацію на валютному ринку. Регулятор цілком допускає, що курс долара піде не тільки в бік підвищення, а й зниження.

В інтерв'ю "Економічній правді" керівник НБУ Андрій Пишний наголосив, що Нацбанк зацікавлений у тому, щоб рух валютного курсу був в обидва боки, оскільки це повертає відчуття валютного ризику, що у підсумку покращує адаптивність української економіки та дозволяє уникати певних дисбалансів.

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