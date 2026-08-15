Додаткові гроші до субсидії: українцям прийде ще одна виплата

Чоловік біля банкомата. Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Для домогосподарств, яким призначено субсидію або пільгу на придбання твердого палива, передбачена ще одна фінансова підтримка. Її виплачують один раз протягом опалювального періоду за кошти міжнародних партнерів або державного бюджету. Важливо, що окремо оформлювати цю допомогу в більшості випадків не потрібно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримати додаткову підтримку

Додаткову виплату можуть отримати домогосподарства, яким уже призначено житлову субсидію або пільгу на придбання твердого пічного побутового палива. Таку підтримку надають один раз протягом опалювального періоду. Джерелом фінансування можуть бути кошти міжнародних партнерів або державного бюджету.

При цьому однакової суми для всіх отримувачів немає. Розмір додаткової підтримки визначають індивідуально, зокрема залежно від розміру призначеної домогосподарству субсидії або пільги на придбання твердого палива.

Чи потрібно подавати окрему заяву

Якщо домогосподарству вже призначили субсидію або пільгу на тверде паливо, повторно звертатися до Пенсійного фонду для отримання додаткової допомоги не потрібно. Додаткову підтримку можуть призначити автоматично на підставі інформації, яка вже є в Пенсійному фонді.

Тобто людині, яка вже оформила основну виплату на тверде паливо, не потрібно подавати ще одну заяву.

Що робити тим, хто ще не оформлював субсидію або пільгу

Якщо людина ще не оформила допомогу на придбання твердого палива, але потребує державної підтримки, спочатку потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати необхідні документи. Після того як домогосподарству призначать субсидію або пільгу на тверде паливо, додаткову підтримку нададуть автоматично — якщо домогосподарство відповідає умовам відповідної програми.

Тобто окремо оформлювати дві виплати не потрібно: спочатку призначається субсидія або пільга на тверде паливо, а додаткова допомога може бути нарахована на її основі.

Як визначають суму виплати

Фіксованої суми додаткової допомоги для всіх родин немає. Її розраховують індивідуально. Зокрема, враховується розмір уже нарахованої житлової субсидії або пільги на придбання твердого палива. Тому сума додаткової підтримки у різних домогосподарств може відрізнятися.

Гроші надають один раз протягом опалювального періоду. Виплату фінансують або міжнародні партнери, або держава.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що субсидію і соцвиплати можуть переглянути, якщо родич понад 60 днів перебуває за кордоном без повідомлення ПФУ, сім’я отримує значні перекази з-за кордону або здійснює покупки, має депозити чи купує валюту на понад 100 000 гривень. Пенсіонерам за кордоном також важливо проходити ідентифікацію та користуватися пенсійною карткою, адже після тривалої відсутності необхідного підтвердження виплати можуть тимчасово призупинити.

Також Новини.LIVE писали, що українці мають право оскаржити відмову в житловій субсидії або вимагати перерахунку, якщо допомогу призначили в меншому розмірі. Спочатку варто перевірити причину відмови та виправити помилки в документах, адже на це дається 30 календарних днів, а якщо рішення ПФУ здається незаконним — звернутися до головного управління Фонду або міської ради.