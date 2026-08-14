Державні банки виставлять на продаж: у списку Сенс та Укргазбанк

Фасад Сенс банку. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Уряд планує розпочати процедуру продажу двох державних банків — Сенс Банку та Укргазбанку. Це одна з головних економічних цілей, прописаних у новій програмі діяльності Кабміну. У документі також йдеться про оборону, міжнародну допомогу, економіку, енергетику та підтримку людей.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію народного депутата Ярослава Железняка.

Коли хочуть продати Сенс Банк та Укргазбанк

Одне з головних економічних завдань уряду — розпочати у 2027 році процедуру продажу Сенс Банку та Укргазбанку. Йдеться про державні банки, які зараз перебувають у власності держави. Для уряду це частина плану зі зменшення ролі держави в банківському секторі.

Саме продаж цих двох банків є однією з економічних цілей, зазначених у програмі діяльності Кабміну.

Які ще завдання поставив перед собою уряд

Продаж банків — лише один пункт великого документа. Загалом уряд визначив чотири основні напрями роботи:

оборона та стійкість держави;

розвиток людського капіталу — освіта, медицина, соціальна політика та підтримка ветеранів;

побудова європейської держави — вступ до ЄС і НАТО, цифровізація та реформа державного управління;

відновлення країни та економічне зростання.

Що планують для армії

Серед завдань уряду — забезпечити 100% першочергових потреб ЗСУ в озброєнні, техніці та боєприпасах. Також планують довести укомплектованість сил оборони особовим складом до 100%. Водночас саму потребу в кількості військовослужбовців ще мають уточнити.

Ще одна мета — залучити 60 мільярдів доларів кредитних коштів ЄС на закупівлю озброєння. Щонайменше половину цих коштів планують спрямувати на українську оборонну продукцію. Для всіх нетайних оборонних закупівель хочуть запровадити конкурентні процедури.

Водночас конкретних змін щодо роботи ТЦК та СП, грошового забезпечення військових чи реформи рекрутингу в документі немає. Окремо зазначено лише завдання посилити систему комплектування сил оборони та вдосконалити військовий облік.

Скільки міжнародної допомоги планують залучити

У програмі передбачено залучення:

49 мільярдів доларів зовнішньої підтримки у 2026 році;

52 мільярди доларів у 2027 році;

60 мільярдів доларів на оборонні закупівлі у 2026–2027 роках;

близько 2 мільярдів доларів на інфраструктурні проєкти у 2026–2027 роках;

500 мільйонів доларів на проєкти громад і регіонів.

Також одним із завдань уряду є виконання програми Ukraine Facility та своєчасне отримання міжнародної фінансової допомоги.

Які економічні цілі поставили

Крім продажу Сенс Банку та Укргазбанку, уряд планує збільшити податкові надходження на 15% у 2026 році. У 2027 році доходи бюджету мають зрости щонайменше на 20% порівняно з планом на 2026 рік.

Також у програмі передбачено:

утримувати середньозважену вартість державного боргу на рівні не вище 5%;

підготувати портфель проєктів відновлення на понад 50 мільярдів доларів;

до 2027 року забезпечити виконання фінансових планів щонайменше 70% стратегічних державних компаній;

збільшити частку переробленої продукції в аграрному експорті до 63%;

збільшити аграрний експорт щонайменше на 4 мільярди доларів до 2027 року.

Що планують для бізнесу

Конкретних змін податків чи митних ставок у програмі немає. Уряд планує наближати українське законодавство до правил ЄС та ОЕСР.

Для малого та середнього бізнесу передбачена дерегуляція, тобто зменшення зайвих вимог і обмежень. Водночас конкретних заходів та показників у цьому напрямі документ не містить.

Ще один напрям — боротьба з тіньовою економікою. Для цього планують розробити та реалізувати окремі заходи.

Що буде з енергетикою

Окремий великий блок програми стосується енергетики. Головна мета — забезпечити стабільне проходження осінньо-зимового періоду.

Для цього уряд планує:

відремонтувати не менш як 8 ГВт енергетичних потужностей;

ввести 800 МВт розподіленої газової генерації;

завершити захист першого та другого рівнів визначених об’єктів критичної інфраструктури;

створити страховий запас газу;

забезпечити роботу щонайменше 70% базових станцій мобільного зв’язку протягом 72 годин без електроенергії.