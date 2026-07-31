Дедлайн 3 серпня: як уникнути переплати за електроенергію

Платіжки та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні споживачі еликтричної енергії зобов'язані дотримуватися чітких графіків у передачі даних з лічильників. На відповідну процедуру відвідено лише кілька днів, а в разі порушення оператори системи розподілу розрахують платіжки обсяг споживання за середньодобовими показниками, що загрожує переплатою.

Про те, коли необхідно передавати дані для коректних сум, розповідають Новини.LIVE.

Коли треба передати інформацію з електролічильників

Згідно із загальними правилами, населення має надавати дані щодо електроенергії у чітко визначений проміжок часу щомісяця. Зокрема, для правильного розрахунку сум наступного місяця зараз громадяни мають встигнути зробити це з 30 липня по 3 серпня 2026 року.

За рахунок цього в операторів системи розподілу будуть підстави правильно розрахувати суми у платіжках за фактично спожитий ресурс Якщо запізнитися чи надіслати дані раніше цього терміну, то оператори без попереджень автоматично розрахують споживання за середньодобовими показниками використання електроенергії у попередні періоди.

Водночас, інформацію, яка надійде із запізненням, енергетики врахують уже наступного розрахункового місяця.

Які проблеми можуть чекати з лічильниками "день-ніч"

Особливо уважними слід бути власникам двозонних приладів обліку слід та правильно передавати дані, оскільки потрібно не тільки вчасно надіслати інформацію, а й правильно поділити за тарифними зонами, не сплутавши.

Йдеться про часту помилку, коли передається загальна сума замість окремих даних для кожного тарифу.

Оскільки екран приладу "день-ніч" перемикається кожні 10 секунд, необхідно зафіксувати два різні показники:

для денного тарифу — з 7:00 до 23:00;

для нічного тарифу — з 23:00 до 7:00.

Ці окремі значення для кожної зони потрібно вказати в особистому кабінеті/в чат-боті.

Зокрема, коди залежать від моделі лічильника. Йдеться про різницю для денного та нічного тарифів. Найбільш поширені:

T1 — день, T2 — ніч;

E1 — день, E2 — ніч;

T11 — день, T12 — ніч;

1.8.1 — день, 1.8.2 — ніч.

Для надання звіту необхідні тільки цифри до коми для кожного тарифу окремо. Після встановлення двозонного приладу в особистому кабінеті з'являтюься окремі розділи для "дня" та "ночі", куди потрібно вписувати дані.

Існує варіант автоматичного надсилання даних, однак таке можливо для лічильників, які підключені до системи АСКОЕ.

Також потрібно звітувати, коли в помешканні ніхто не живе, адже без нових даних оператор нарахує споживання за середнім показником минулих місяців.

Передати показники лічильника можна дистанційно:

через особистий кабінет на сайті оператора системи розподілу;

за номером до контакт-центру;

через офіційні чат-боти у Viber, Telegram або Facebook Messenger;

через електронну пошту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз назвав причини, які вимагають негайної актуалізації даних. Там пояснили, що саме від точності інформації залежить подальша коректність нарахувань. Існує три причини, які вимагають негайної участі клієнта у надання актуальних відомостей для газопостачальної компанії.

Також Новини.LIVE писали, що у серпні деяким мешканцям надійде третя платіжка за послугу "Техобслуговування ВБСГ". Після здійснення перевірки сукупну вартість обстеження поділять пропорційно між усіма жителями будинку. Чим більшою буде кількість квартир і меншою протяжність комунікацій, тим нижчою буде плата.