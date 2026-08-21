Данія виплатить людям з інвалідністю 1 000 доларів: умови

Людина тримає валюту у руках. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До кінця серпня 2026 року в одному з прифронтових регіонів України діє програма фінансових грантів на здобуття професійно-технічної освіти або підвищення кваліфікації. У її рамках громадяни зможуть оформити фінансову допомогу, яку можна буде спрямувати на навчання. Розмір грантів досягатиме 1 000 доларів.

Про те, яким категоріям громадян передбачена така допомога, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому доступні фінансові гранти у серпні

Йдеться про реалізацію програми від Данської ради у справах біженців (DRC), яка зосередила свою діяльність у Харківській області.

У рамках ініціативи жителі регіону отримають унікальну можливість оформити безповоротну фінансову допомогу. Гранти можна буде спрямувати на покриття витрат:

У здобутті професійно-технічної освіти;

Підвищенні професійної кваліфікації.

"У межах програми мешканці Харківської області можуть отримати грант до 1 000 доларів США на проходження короткострокового навчання", — йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами програми, вона здебільшого орієнтована на тих громадян, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, а також людей з І-ІІІ групою інвалідності.

Як зареєструватися у програмі та інші деталі

Громадяни, які проживають у Харківській області та відповідають умовам програми, можуть звернутися за оформленням допомоги до представників Данської ради у справах біженців.

Подавати заявки на участь у програмі можна буде до 31 серпня 2026 року. Згідно з планами організаторів, навчання має бути завершене до 30 листопада поточного року.

Уточнити деталі щодо можливості участі у програмі можна за такими контактними номерами телефонів:

+380952959915;

+380631392427.

Подавати заявки можуть ті, хто:

має бажання отримати нові навчики та знайти роботу;

працює, однак хоче отримати нові навички для кар'єрного зростання;

шукає навчання, що дозволить працювати дистанційно або за гнучким графіком роботи.

Контакти та деталі програми. Джерело: DRC

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку на Івано-Франківщині стала доступна можливість подати заявку на участь у програмі від БФ "Карітас України". Виплати передбачені внутрішньо переміщеним особам, які можна витратити на оренду житла. Вони доступні для людей з інвалідністю та самотніх громадян похилого віку.

Ще Новини.LIVE писали, у серпні у Чернігові діє програма фінансової підтримки від організації UNHCR. Вона передбачає надання грошової допомоги до 12 300 грн. Кошти доступні для найбільш вразливих груп людей. А саме особам похилого віку та громадянам з інвалідністю. Зокрема, для подачі заявок запрошують домогосподарства, які евакуювалися за останні 45 днів.