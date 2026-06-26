Нові правила для крипторинку ЄС: Binance попередила про можливі обмеження

Криптобіржа, гроші євро. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви користуєтеся криптобіржею Binance і перебуваєте в одній з країн Європейського Союзу, то можете зіткнутися з тимчасовими обмеженнями. Біржа не встигла отримати нову ліцензію, яка стала обов'язковою для роботи в ЄС, через що можуть виникнути роблеми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

З липня всі криптобіржі, які хочуть працювати в країнах Євросоюзу, повинні отримати спеціальну ліцензію за новими правилами MiCA. Без неї компанії не мають права надавати послуги.

Binance планувала отримати таку ліцензію в Греції, але регулятор відмовив компанії. Тепер біржа шукає іншу країну для оформлення дозволу, зокрема розглядає Францію. Однак завершити процедуру до 1 липня вже не встигає.

Що буде з коштами клієнтів

У Binance запевняють, що хвилюватися за свої гроші не варто.

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Компанія повідомила, що кошти та криптовалюта користувачів залишаються в безпеці. Однак частина функцій біржі може тимчасово не працювати, поки Binance не оформить необхідну ліцензію.

Повідомлення про це вже отримали користувачі в Польщі, Італії, Іспанії та Франції.

Чому компанії відмовили

Відомо, що у регулятора виникли питання до системи Binance з протидії відмиванню коштів, а також до ділової репутації засновника компанії.



Поки Binance вирішує питання з ліцензією, інші криптобіржі вже кличуть клієнтів до себе. Компанії Bitpanda та OKX, які мають дозвіл працювати за правилами MiCA, закликають європейських користувачів переходити на їхні платформи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Revolut згорнув роботу в Україні через вимоги місцевого законодавства і неможливість отримати необхідну ліцензію НБУ. Компанія припинила реєструвати нових користувачів і повідомила чинним клієнтам про закриття рахунків.

Також Новини.LIVE писали, що Wise блокує рахунки клієнтів із Росії та Білорусі. Щоб і далі користуватися послугами, потрібно підтвердити право на проживання в ЄС або Швейцарії. У компанії пояснюють це санкціями Євросоюзу та новими правилами безпеки.