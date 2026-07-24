Безвідсотковий період чи велика сума: як не переплатити банку за позику

Чоловік тримає телефон в руці, жінка тримає банківську картку в руці, купа готівки. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Дедалі частіше термінові витрати застають зненацька і все частіше люди звертаються за послугами надання кредитних коштів. На сьогодні оформлення кредиту проходить дуже швидко та зручно. Кожен для себе може визначити зручніший варіант — готівка або карта.

Проте що з цього обрати та які нюанси слід урахувати розповів фінансовий портал "finance.ua", передає Новини.LIVE.

Переваги та недоліки кредитки

Кредитна картка — це платіжний інструмент із встановленим лімітом, яким клієнт може вільно розпоряджатися на власний розсуд.

Вона найкраще підходить для дрібних та середніх покупок. Однією з особливістю картки є те, що для її відкриття вам необов’язково йти у відділення банку. Достатньо звернутись до онлайн-підтримки з проханням надання кредитного ліміту.

Ще одна особливість картки полягає в тому, що відсотки нараховуються лише на фактично витрачену суму. Якщо не використовувати кошти з картки, сплачувати банку нічого не доведеться.

Плюси користування кредиткою:

пільговий період триває від 30 до 92 днів. Якщо повернути кошти у цей термін, користування ними буде повністю безкоштовним;

навіть у разі виходу за межі пільгового терміну відсотки нараховують тільки на витрачений залишок, а не на весь ліміт;

карткою можна користуватися роками без необхідності щоразу переоформлювати договір.

Мінуси користування кредиткою:

зазвичай банк встановлює початковий ліміт до 30–50 тисяч гривень. У проханні надати одразу більший ліміт — банк може відмовити;

за наявності негативної кредитної історії або її відсутності банк може встановити мінімальний ліміт або взагалі відмовити у відкритті кредитних коштів;

банк має право зменшити кредитний ліміт на власний розсуд, якщо матиме сумніви щодо фінансової благонадійності клієнта.

Переваги та недоліки кредитних коштів готівкою

Кредит готівкою — це позика, де вся сума видається позичальнику в касі банку готівкою під будь-які цілі. Тобто, банк не контролюватиме куди і на що ви витратили надані кошти.

Якщо клієнт має бажання оформити кредит на купівлю дороговартісної побутової техніки, банк може оформити цільовий кредит. Відмінність цього кредиту полягає в тому, що позичальник отримує не готівку, а одразу техніку.

Зазвичай такі позики оформлюють на термін від 3 місяців до 5 років.

Плюси готівки:

банки більш лояльно ставляться до кредитної історії, оскільки такі позики є для них більш прибутковими за рахунок більших відсотків;

за оформленням кредиту готівкою отримати суми понад 100-200 тисяч гривень і більше, що недоступно для більшості кредиток.

Мінуси готівки:

відсоткова ставка зазвичай починається від 50-55% річних;

відсотки починають нараховуватися вже з наступного дня після отримання коштів. Заощадити можна лише завдяки достроковому погашенню.

Що краще обирати

Вибір залежить від конкретної фінансової потреби. Якщо витрати відносно невеликі і ви плануєте повернути кошти протягом кількох місяців, обирайте картку.

Якщо ж необхідна велика сума і просто зараз, у такому разі слід обрати готівку. Але варто шукати умови з можливістю дострокового погашення, щоб уникнути додаткових комісій та штрафів.

Окрім цього, Новини.LIVE нещодавно нагадували на що слід звернути увагу перед оформленням позики. Експерти радять звертати увагу на реальну процентну ставку та ретельніше читати договір перед підписанням.

Також Новини.LIVE розповідали про випадок, коли суд змусив власника квартири сплатити комунальний борг на суму 44 тисячі гривень через відсутність комунікації з постачальником послуг. Суд нагадав, що відсутність проживаючих в квартирі не звільняє від обов’язку оплати комунальних послуг.