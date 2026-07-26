Безкоштовний відпочинок для дітей: хто може не платити за путівку у табір

Діти на відпочинку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Деякі українські родини можуть зекономити гроші на літньому відпочинку дітей. Маленькі українці можуть безкоштовно поїхати на оздоровлення за рахунок держави. Путівки надають не лише до міжнародного дитячого центру "Артек", а й до інших дитячих таборів.

Хто має право на такий відпочинок і як його оформити, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Хто може отримати безкоштовну путівку

На державне оздоровлення можуть претендувати діти, які потребують особливої соціальної підтримки. Серед них:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти учасників бойових дій;

діти загиблих Захисників і Захисниць України;

діти, які живуть поблизу зони бойових дій;

діти з інвалідністю, які можуть самостійно себе обслуговувати;

діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;

діти-переселенці;

діти, один із батьків яких має інвалідність І або ІІ групи;

учасники творчих колективів і спортивних команд;

інші категорії, визначені законодавством.

Хто має перевагу

Оскільки кількість місць обмежена, спочатку путівки отримують:

діти-сироти;

діти учасників бойових дій;

діти загиблих військових;

діти, які живуть поблизу лінії фронту;

діти з інвалідністю.

Після цього путівки розподіляють між іншими дітьми, які мають право на державне оздоровлення.

Також у липні 2026 року уряд ухвалив нові правила, які дозволяють швидше направляти дітей на відпочинок у разі надзвичайних ситуацій. Якщо певний регіон постраждав від обстрілів чи інших надзвичайних подій, додаткові путівки можуть першочергово спрямувати саме туди.

Як отримати путівку до "Артеку"

Самостійно купувати чи шукати путівку не потрібно. Батькам або законним представникам необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення та подати:

заяву;

копію свідоцтва про народження дитини;

документи, які підтверджують право на пільгу.

Після цього путівку розподілять відповідно до черги та наявності місць.

Хто може самостійно обрати табір

Окрім "Артеку", працює ще одна державна програма, яка дозволяє батькам самостійно обрати дитячий оздоровчий заклад зі списку тих, що співпрацюють із державою.

Така можливіть доступна, зокрема, дітям військовослужбовців, ветеранів війни, осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, а також дітям загиблих Захисників і Захисниць України.

Як оформити путівку до іншого табору

Алгоритм такий:

звернутися до місцевого органу, який відповідає за оздоровлення дітей;

подати документи, що підтверджують право на пільгу;

протягом трьох робочих днів отримати довідку, яка діє три місяці;

самостійно обрати табір із переліку учасників програми;

узгодити дату заїзду із закладом;

укласти договір;

у день заїзду надати оригінали документів і медичну довідку форми №079/о.

Вартість оздоровлення повністю покривається державним бюджетом. Але скористатися такою можливістю можна лише один раз на рік. Якщо дитина вже отримала путівку за іншою державною програмою, повторно оформити її цього ж року не вийде.

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