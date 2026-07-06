Без трудової книжки і суду: в Україні хочуть спростити підтвердження стажу

Пенсіонери за столом, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Якщо трудова книжка загубилася, у ній є помилки або колишнє місце роботи давно ліквідували — оформлення пенсії стає справжнім квестом. Але ситуацію планують змінити. Міністерство соцполітики винесло на громадське обговорення проєкт постанови Кабміну, який має спростити підтвердження трудового стажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідний документ.

Чи залишиться трудова книжка

Як і раніше, якщо йдеться про періоди роботи до запровадження персоніфікованого обліку, основним доказом стажу буде трудова книжка.

Але якщо її немає або записи в ній неповні чи неправильні, підтвердити стаж можна буде й іншими способами.

Як можна буде підтвердити стаж

Якщо з трудовою книжкою виникли проблеми, Пенсійний фонд зможе врахувати:

дані з Реєстру застрахованих осіб;

довідки, накази, особові рахунки, платіжні відомості, трудові договори та інші документи;

документи з архівів;

показання щонайменше двох свідків (у випадках, передбачених законом);

рішення суду про встановлення факту трудових відносин.

Що саме зміниться

У проєкті постанови передбачили кілька важливих нововведень:

Розширюється перелік документів, якими можна підтвердити стаж. Пенсійний фонд зможе активніше використовувати інформацію з державних електронних реєстрів, щоб людям не доводилося збирати зайві довідки. Якщо документи взагалі не збереглися, підтвердити стаж можна буде за допомогою свідків — достатньо показань двох людей, які працювали разом із вами.

Більше можливостей для підприємців і фермерів

Для людей, які займалися підприємницькою діяльністю або вели особисте селянське господарство, також розширюють перелік підтвердних документів.

Зокрема, можна буде використовувати довідки з податкової служби.

Що зміниться для сімей військових

Окремо уточнили правило щодо дружин військовослужбовців. Якщо до 1 січня 2004 року жінка проживала разом із чоловіком у місцевості, де не могла працевлаштуватися за спеціальністю, цей період можуть зарахувати до страхового стажу. Але не більше ніж за 10 років.

Якщо документи знищила війна

Є хороша новина для людей, чиї документи були втрачені через війну.

Для таких випадків Пенсійний фонд розробить окремий порядок підтвердження стажу. Якщо архівів уже немає, ПФУ зможе знаходити колишніх колег через Реєстр застрахованих осіб і використовувати їхні свідчення.

Менше походів до суду

Ще одна важлива зміна стосується документів, у яких по-різному написані прізвище, ім'я чи по батькові.

Якщо буде очевидно, що документи належать одній людині, Пенсійний фонд зможе самостійно вирішити це питання без звернення до суду. До суду доведеться йти лише тоді, коли адміністративно підтвердити це неможливо.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці, які досягли 65-річного віку, але мають достатньо стажу, можуть оформити державну соціальну допомогу замість пенсії. Її розмір може становити від 30% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а у разі потреби держава доплачує різницю до встановленого мінімального рівня.

Ще Новини.LIVE писали, хто має право на пенсію за особливі заслуги, яку виплачують як щомісячну надбавку до основної пенсії. У 2026 році її розмір становить від 597 до 908 гривень на місяць.